Канада, Панама и Сальвадор пробились в финальную часть квалификации на ЧМ-2022

Состоялись три ответных матча второго раунда квалификации на ЧМ-2022.

Сборная Канады на своем поле разгромила Гаити со счетом 3:0 и вышла в третий раунд квалификации, так как в первом поединке тоже победила (1:0).

Также в эту стадию пробились Панама, которая по сумме двух встреч обыграла Кюрасао (2:1 и 0:0), и Сальвадор, оказавшийся сильнее сборной Сент-Китса и Невиса (4:0 и 2:0).

В третьем раунде квалификации участвуют восемь сборных: Мексика, США, Коста-Рика, Ямайка, Гондурас, Канада, Панама и Сальвадор. Команды разыграют три прямые путевки на чемпионат мира-2022, а также одно место для участия в стыковых матчах за выход на Мундиаль.