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    Венгрия — Португалия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.06.2021)

    «Венгрия» — «Португалия». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 19:00 в группе F футбольного Евро-2020 начнётся матч «Венгрия» — «Португалия».

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    Составы команд:

    «Венгрия»: Петер Гулачи, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Эндре Ботка, Attila Fiola, Адам Надь, Андраш Шчафер, Гергэ Ловренчич, Ласло Кляйнхайслер, Адам Салаи, Роланд Шаллаи.

    «Португалия»: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Бруну Фернандеш, Перейра Данилу, Вилльям Карвалью, Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Диогу Жота.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Предыдущий матч соперников: «Венгрия» — «Португалия» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венгрия» — «Португалия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. Матч между командами «Венгрия» и «Португалия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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