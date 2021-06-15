Венгрия — Португалия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.06.2021)

В 19:00 в группе F футбольного Евро-2020 начнётся матч

Составы команд:

«Венгрия»: Петер Гулачи, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Эндре Ботка, Attila Fiola, Адам Надь, Андраш Шчафер, Гергэ Ловренчич, Ласло Кляйнхайслер, Адам Салаи, Роланд Шаллаи.

«Португалия»: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Бруну Фернандеш, Перейра Данилу, Вилльям Карвалью, Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Диогу Жота.

Календарь и таблица Евро-2020

Предыдущий матч соперников: «Венгрия» — «Португалия» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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