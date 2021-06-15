Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Патрик Шик в матче с ШотландиейГерой дня: Патрик Шик
  • 16:09
    • Жирков покинул сборную России
  • 19:33
    • На Кубке Америки сдан 41 положительный тест на коронавирус
  • 18:05
    • Роналду сыграет против Венгрии с первых минут, Феликс остался в запасе
  • 17:05
    • Опубликован календарь РПЛ на сезон 2021/22
  • 14:34
    • Стало известно, придет ли Путин на матч Финляндия — Россия
    Все новости спорта

    Карпин: Бельгийцы с Россией показали не лучшую игру, возможно, даже худшую

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Бельгии Сборная Финляндии Сборная Дании
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об игре сборной Бельгии в матче с россиянами (3:0).

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Ну окей, мы могли проиграть Бельгии? Да, могли. Ну, проиграли. Сейчас поговорим про другое: как проиграли.

    Думаю, мало кто, положа руку на сердце, думал, что мы обыграем Бельгии, очко — может быть, на три очка мало кто рассчитывал.

  • Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
  • Сборная Бельгии разгромила со счетом 3:0 команду России в матче 1-го тура группы В на Евро-2020. Рассказываем, как это было
  • 13/06/2021

    • Кроме, наверное, самой сборной и Станислава Саламовича. Поэтому ничего страшного не произошло.

    Дальше у нас Финляндия и Дания, это те игры, которые нужно выигрывать. Набрав шесть очков, мы проходим дальше, и всё нормально. Вы все забудете, что было в игре с Бельгией, если сейчас две игры выиграем.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Сейчас вы начнёте разговаривать про три центральных защитника, два центральных, а надо было это, а надо было то…

    Глобально, как Викторыч сказал, у нас нет игроков, которые делают разницу. Плюс-минус все примерно на одном уровне, кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже.

    Все говорят, что Семёнов привёз. Был бы Дивеев — возможно, Дивеев бы так же этот мяч не вынес и говорили бы: зачем поставили Дивеева. Вот это всё на миллиметры.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Сборная Бельгии удивила тем, что они ходили всю игру. Не надо говорить про быстрый гол. По мне, они играли на 50% своих возможностей, скоростей.

    Вот это меня удивило. Бельгия играла, скажем так, не лучшую свою игру. Возможно, даже худшую», — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

    «Коммент-Шоу»
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция продлит беспроигрышную серию в противостоянии с немцами?
  • Франция — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Чемпион начнет с «сухой» победы
  • Венгрия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Финны добьют сборную России?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 15 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Карацев — Норри
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Федерер
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры