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    Белотти: Манчини вселил уверенность всем игрокам сборной Италии

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Италии Футбол Италии Сборная Турции Сборная Швейцарии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти высказался о главном тренере национальной команды Роберто Манчини.

    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини

    «Манчини великолепен, он вселил уверенность всем игрокам. Это то, чего нам не хватало. Он заставил нас почувствовать себя важными.

    Даже те, кто не играет регулярно, чувствуют то же самое, он отличный тренер, который дал нам индивидуальность. Нам весело, когда мы выходим на поле и делаем то, что можем», — цитирует Белотти официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В первом туре Евро-2020 сборная Италия разгромила команду Турции со счетом 3:0. 16 июня аппенинцы сыграют с Швейцарией.

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