Белотти: Манчини вселил уверенность всем игрокам сборной Италии

Нападающий «Торино» и сборной Италиивысказался о главном тренере национальной команды

«Манчини великолепен, он вселил уверенность всем игрокам. Это то, чего нам не хватало. Он заставил нас почувствовать себя важными.

Даже те, кто не играет регулярно, чувствуют то же самое, он отличный тренер, который дал нам индивидуальность. Нам весело, когда мы выходим на поле и делаем то, что можем», — цитирует Белотти официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

В первом туре Евро-2020 сборная Италия разгромила команду Турции со счетом 3:0. 16 июня аппенинцы сыграют с Швейцарией.