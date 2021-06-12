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    Бывший врач сборной России: У Эриксена произошла остановка сердца

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    Бывший врач сборной России Юрий Васильков прокомментировал инцидент, произошедший во время матча Дания — Финляндия.

    Кристиана Эриксена уносят с поля
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    Кристиана Эриксена уносят с поля

    В конце первого тайма датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание на поле.

    «У Эриксена произошла остановка сердца. Но вы же сами видели, футболиста закрыли ширмой, дальше мы ничего не видели. Видимо, сейчас проводятся реанимационные мероприятия, но остановка сердца — редкое явление. Сейчас оно почему-то стало появляться, но пока не знаем причин. Если человек умрёт — это ужасно.

    Врачи делали непрямой массаж сердца. Самое главное, они оснащены дефибрилляторами. Это редчайший случай.

  • Кристиан Эриксен покидал поле в сознании
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    • Давайте помолимся, чтобы все обошлось», — приводит слова Василькова «Чемпионат».

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