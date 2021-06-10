Экс-защитник «Зенита» начал тренерскую карьеру в Бельгии

Бывший защитниксообщил, что включен в тренерский штаб

«Я в порядке. Недавно получил новую работу — буду ассистентом главного тренера в "Генте". Это еще один вызов в моей жизни. Не знаю, насколько получится у меня быть тренером. Попробую и сделаю выводы. Но, думаю, мне это понравится. Буду работать вместе с очень сильным специалистом, у которого смогу многому научиться. Сам же передам свой опыт игрокам.

Информация о том, что я могу работать скаутом в "Зените"? Нет. Никто из "Зенита" со мной не контактировал по этому поводу. Тема нашего сотрудничества не обсуждалась», — написал бельгиец в своем Twitter.

Напомним, что Ломбертс выступал за «Зенит» с 2017 по 2017 год, сыграл 289 матчей, забил 11 голов и отдав семь голевых передач. В его активе 12 выигранных трофеев с питерским клубом.