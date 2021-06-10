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    Экс-защитник «Зенита» начал тренерскую карьеру в Бельгии

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    Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс сообщил, что включен в тренерский штаб «Гента».

    Николас Ломбертс
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    Николас Ломбертс

    «Я в порядке. Недавно получил новую работу — буду ассистентом главного тренера в "Генте". Это еще один вызов в моей жизни. Не знаю, насколько получится у меня быть тренером. Попробую и сделаю выводы. Но, думаю, мне это понравится. Буду работать вместе с очень сильным специалистом, у которого смогу многому научиться. Сам же передам свой опыт игрокам.

    Информация о том, что я могу работать скаутом в "Зените"? Нет. Никто из "Зенита" со мной не контактировал по этому поводу. Тема нашего сотрудничества не обсуждалась», — написал бельгиец в своем Twitter.

    Напомним, что Ломбертс выступал за «Зенит» с 2017 по 2017 год, сыграл 289 матчей, забил 11 голов и отдав семь голевых передач. В его активе 12 выигранных трофеев с питерским клубом.

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