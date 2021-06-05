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    Наставник Болгарии назвал, за счет чего рассчитывает победить Россию

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    Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров поделился ожиданиями от товарищеского матча против России.

    Ясен Петров
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    Ясен Петров

    «У нас очень хороший коллектив, хотя у нас нет "звезд" в составе, но зато мы имеем слаженную команду. Может быть, завтра добьемся победы за счет слаженности. Мы видим качественный состав у соперника. Наша тактика состоит в том, чтобы принять все вызовы от команды России.

    Хочу также поблагодарить Россию за хорошие условия, которые нам предоставили. Я желаю им успеха на чемпионате Европы», — цитирует Петрова ТАСС.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Поединок Россия — Болгария пройдет в Москве 5 июня и начнется в 18:00 по мск.

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