Наставник Болгарии назвал, за счет чего рассчитывает победить Россию

Главный тренер сборной Болгарииподелился ожиданиями от товарищеского матча против России.

«У нас очень хороший коллектив, хотя у нас нет "звезд" в составе, но зато мы имеем слаженную команду. Может быть, завтра добьемся победы за счет слаженности. Мы видим качественный состав у соперника. Наша тактика состоит в том, чтобы принять все вызовы от команды России.

Хочу также поблагодарить Россию за хорошие условия, которые нам предоставили. Я желаю им успеха на чемпионате Европы», — цитирует Петрова ТАСС.

Календарь и таблица Евро-2020

Поединок Россия — Болгария пройдет в Москве 5 июня и начнется в 18:00 по мск.