ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркос ЛьорентеТоп-3 полузащитников клубного сезона 2020/2021
  • 16:16
    • Аллегри официально вернулся в «Ювентус»
  • 18:48
    • Канада обыграла Казахстан на чемпионате мира
  • 18:09
    • Nike расторгла контракт с Неймаром из-за обвинений в домогательствах
  • 15:36
    • «Ливерпуль» объявил о приобретении защитника
  • 15:22
    • Семенов готов попробовать силы в Европе
    Все новости спорта

    Nike расторгла контракт с Неймаром из-за обвинений в домогательствах

    Футбол ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Сборная Бразилии Скандалы Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Компания Nike досрочно расторгла контракт с игроком сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Неймаром из-за сексуальных домогательств в отношении сотрудницы компании, сообщает The Wall Street Journal.

    Неймар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар

    По данным издания, девушка рассказала друзьям и коллегам, что бразилец в 2016 году пытался заставить ее заняться с ним сексом в его гостиничном номере в Нью-Йорке. Сотрудница Nike в тот период помогала Неймару в организации одного из мероприятий.

    В 2018 году девушка подала в компанию официальную жалобу, после чего Nike наняла адвокатов для начала расследования обстоятельств случившегося, которое было начато в 2019 году.

    В Nike отметили, что изначально хотели избежать расследования, чтобы сохранить конфиденциальность участников.

    В итоге компания приняла решение о прекращении сотрудничества с Неймаром в сфере маркетинга, а в 2020 году полностью прекратила отношения со спортсменом, так как футболист отказался от сотрудничества с юристами.

    В августе 2020-го стало известно, что Неймар начал сотрудничество с Puma. Nike спонсировал футболиста с 13 лет.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Лиги чемпионов: «Челси» поставит «Манчестер Сити» на колени?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
  • Выйдет ли ЦСКА в финал Евролиги?
  • ЦСКА — «Анадолу Эфес». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Белоруссия набрать очки в игре с Данией?
  • Дания — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 20:15
    •  2.83
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Анадолу Эфес
  • Баскетбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Дания — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  3.72
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Миннесота
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Германия — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Интер Майами — ДС Юнайтед
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Сан-Хосе Эртквейкс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мемфис — Юта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры