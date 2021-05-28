Nike расторгла контракт с Неймаром из-за обвинений в домогательствах

Компания Nike досрочно расторгла контракт с игроком сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Неймаром из-за сексуальных домогательств в отношении сотрудницы компании, сообщает The Wall Street Journal

По данным издания, девушка рассказала друзьям и коллегам, что бразилец в 2016 году пытался заставить ее заняться с ним сексом в его гостиничном номере в Нью-Йорке. Сотрудница Nike в тот период помогала Неймару в организации одного из мероприятий.

В 2018 году девушка подала в компанию официальную жалобу, после чего Nike наняла адвокатов для начала расследования обстоятельств случившегося, которое было начато в 2019 году.

В Nike отметили, что изначально хотели избежать расследования, чтобы сохранить конфиденциальность участников.

В итоге компания приняла решение о прекращении сотрудничества с Неймаром в сфере маркетинга, а в 2020 году полностью прекратила отношения со спортсменом, так как футболист отказался от сотрудничества с юристами.

В августе 2020-го стало известно, что Неймар начал сотрудничество с Puma. Nike спонсировал футболиста с 13 лет.