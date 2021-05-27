Менди и Канте — в заявке «Челси» на финал Лиги чемпионов

«Челси» на своем официальном сайте объявил заявку на финальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Томас Тухель рассчитывает на следующих футболистов:

Вратари: Эдуар Менди, Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро.

Защитники: Рис Джеймс, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Андреас Кристенсен, Курт Зума, Бен Чилуэлл, Маркос Алонсо, Эмерсон.

Полузащитники: Нголо Канте, Каллум Хадсон-Одои, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Матео Ковачич, Билли Гилмор, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц, Тино Анджорин, Жоржиньо.

Нападающие: Тимо Вернер, Тэмми Абрахам, Оливье Жиру.

Финал Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити» пройдет 29 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.