Менди и Канте — в заявке «Челси» на финал Лиги чемпионов

Эдуар Менди Фото: globallookpress.com
Томас Тухель рассчитывает на следующих футболистов:
Вратари: Эдуар Менди, Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро.
Защитники: Рис Джеймс, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Андреас Кристенсен, Курт Зума, Бен Чилуэлл, Маркос Алонсо, Эмерсон.
Полузащитники: Нголо Канте, Каллум Хадсон-Одои, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Матео Ковачич, Билли Гилмор, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц, Тино Анджорин, Жоржиньо.
Нападающие: Тимо Вернер, Тэмми Абрахам, Оливье Жиру.
Финал Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити» пройдет 29 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.