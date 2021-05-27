«Манчестер Сити» огласил заявку на финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» на своем официальном сайте огласил заявку на финальный матч Лиги чемпионов с «Челси».

В состав вошел полузащитник Илкай Гюндоган, пропустивший встречу с «Эвертоном» (5:0) в 38-м туре АПЛ из-за травмы.

Заявка «Манчестер Сити» выглядит так:

Вратари: Эдерсон, Скотт Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд.

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт, Бенжамен Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Александр Зинченко.

Полузащитники: Рахим Стерлинг, Родри, Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Рияд Махрез, Кевин де Брейне, Бернарду Силва, Филип Фоден, Ферран Торрес.

Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэл Жезус.

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Порту и начнется в 22:00 мск.