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    Слуцикй: «Тамбов» весенней части сезона — это позор

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как он относится к тому, что в этом сезоне не будет «стыковых» матчей, а также к тому, что «Оренбург» не допустили в РПЛ.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Напомним, что оренбуржский клуб, занявший второе место по итогам сезона ФНЛ, не смог пройти лицензирование для участи в РПЛ сезона 2021/22.

    «Отлично. У нас есть регламентирующие документы, в которых очень четко прописаны требования.

    Когда "Оренбург" говорит про стадион — они лукавят. Там, кроме стадиона и раздевалки, подтрибунные помещения — огромное количество требований не выполнено.

    Все говорят о вместимости стадиона, что туда столько не ходит, но это одно из 25 требований. Они их не выполнили.

    Мы играли с ЦСКА против "Оренбурга", и я помню, какие там раздевалки. Таких раздевалок просто быть не должно!

    Не могут люди переодеваться на голове друг у друга. Это как трехуровневый плацкарт, а не раздевалки.

    Если вы стремитесь в Премьер-лигу, то такого быть не должно. И во всех регламентирующих документах прописаны четкие сроки, кто, когда должен предоставить гарантии и как.

    Ведь есть пример "Тамбова", который бесконечно не выполнял эти условия, и им переносили эти сроки. Это просто переросло в позорище! "Тамбов" весенней части — это позор.

    Все команды записали себе по три очка, а я кусаю локти и вспоминаю, что мы сыграли с ними вничью в первом круге и потеряли очки. По сути, был нарушен спортивный принцип.

    В случае с "Оренбургом" сейчас бюро исполкома РФС, комиссия по лицензированию поступили абсолютно правильно. Эти требования всем известны, есть четкие сроки их выполнения.

    А там мыслят так: "Зачем их выполнять, ведь вдруг команда не выйдет в РПЛ? Вот выйду и решу вопрос". Это неправильно.

    На месте тренера "Оренбурга" я был бы в бешенстве. Он со своей спортивной задачей справился, но не от него зависит устранение проблем с инфраструктурой.

    Это предельно нечестно по отношению к тренерам, игрокам, спортивному департаменту клуба», — отметил Слуцкий «Спорт-Экспрессу».

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