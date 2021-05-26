Батуренко и его штаб покинули «Ротор»

объявил на своем официальном сайте об уходе главного тренераи его штаба.

«Хасанби Биджиев, Юрий Батуренко, Андрей Сёмин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак покидают клуб в связи с истечением срока трудовых соглашений», — говорится в сообщении пресс-службы волгоградского клуба.

Напомним, «Ротор» по итогам минувшего сезона занял 15-е место в РПЛ и вылетел в ФНЛ. Батуренко руководил командой только во второй части сезона.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера «Ротора» может занять Дмитрий Хохлов.