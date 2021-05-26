В «Роторе» отреагировали на слухи о возможном назначении Хохлова

Генеральный директор «Ротора»прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером волгоградской команды станет

«Со специалистами ведутся переговоры, но контракт еще не подписан.

Мы рассматриваем все кандидатуры, в том числе Дмитрия Валерьевича Хохлова.

В ближайшее время поступит официальная информация», — приводит слова Рекечинского «Чемпионат».

Напомним, что волгоградский клуб по итогам минувшего сезона занял 15-е место в РПЛ и вылетел в ФНЛ. Во второй части сезона командой руководил Юрий Батуренко.

Хохлов остается без работы с 2019 года, после того как покинул московское «Динамо».