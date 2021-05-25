Колосков оценил возможность объединения ФНЛ и ПФЛ

Почетный президент РФСвысказался о возможном объединении ФНЛ и ПФЛ.

«Если речь идет о слиянии руководства ФНЛ и ПФЛ, то я за.

Объединение самих команд в турнире абсолютно неразумно, потому что есть разные требования к лицензированию.

Помимо инфраструктуры существуют разные требования по подготовке резервов и наличии детских спортивных школ.

В данной ситуации, если идет речь об одном начальнике на две линии, то я за. А объединять команды в одном турнире — это какая-то белиберда», — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».

Ранее, президент ФНЛ Александр Алаев рассказал о проекте объединения ФНЛ и ПФЛ.