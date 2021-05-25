В ФНЛ подтвердили информацию об объединении с ПФЛ

Президент ФНЛрассказал о предстоящем объединении с ПФЛ.

«В преддверии сезона РФС запросил от клубов информацию и предложения в регламент и другие документы, которые регулируют. Ряд клубов вышел с инициативой, что нужно объединить ПФЛ и ФНЛ. Я оглашал такое предложение перед выборами. Объединение поможет лучше проводить соревнования и раскрывать потенциал команд.

Принято решение об обращении к совету ПФЛ для объединения наших организаций. Также было принято решение внести нормы в устав ФНЛ, которые позволят внести в список участников клубы ПФЛ. Наш устав может принять любой сценарий. Также мы собрали президиум, в который прошли выборы. В состав выбраны Асхабадзе, Еремякин, Кучукаев, Маслов и Шелемков.

Рассчитываем, что завтра ПФЛ рассмотрит этот вопрос на повестке дня. Рассчитываем на положительное решение. Мы общались с клубами, и сами клубы ПФЛ обращались по этому поводу.

Мы решили, что процедура проведение через ФНЛ была бы более верной. В нашей конфигурации на базе ФНЛ за счёт изменений норм регламента и нового руководящего органа клубы ПФЛ смогут войти в состав участников ФНЛ. Это юридическое лицо будет проводить соревнования первого и второго уровня, бывшие ФНЛ и ПФЛ. Никаких изменений в спортивной составляющей не будет. ФНЛ разыграет в 20 команд и два круга.

Что касается команд ПФЛ, мы ждём завершения сезона. Завтра будет апелляционный комитет РФС, после этого мы сможем сформировать состав участников и поделить их на группы», — приводит слова Алаева «Чемпионат».