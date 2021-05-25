«Ницца» переманила главного тренера у чемпионов Франции

Главный тренер «Лилля»сообщил о решении покинуть клуб, который под его руководством в минувшем сезоне стал чемпионом Франции.

Клуб оформил чемпионство впервые с сезона-2010/11. Всего на счету команды четыре победы в Лиге 1.

«Я принял решение. Сегодня утром после долгой беседы я сообщил президенту, что собираюсь уйти из "Лилля".

Не знаю, какие слова подобрать. Я просто уверен, что мое время здесь окончено. Этого четырехлетнего цикла достаточно.

Чувствую, что настал момент покинуть этот прекрасный клуб», — цитирует Галтье L'Equipe.

Гальтье близок к назначению на пост главного тренера «Ниццы», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что на специалиста произвело впечатление предложение по контракту, сделанное ему еще в апреле. «Ницца» уже консультировалась с Гальтье по поводу стратегии в части трансферов.

Клубом с 2019 года владеет британский миллиардер Джим Рэтклифф.