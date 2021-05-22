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    Чемпионат Аргентины приостановлен из-за коронавируса

    Футбол Коронавирус в спорте Латинская Америка
    Федерация футбола Аргентины приостановила все матчи различных соревнований, которые она организует, включая Профессиональную лигу, на девять дней.

    Чемпионат Аргентины приостановлен из-за коронавируса
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    Чемпионат Аргентины приостановлен из-за коронавируса

    В стране не будут проводиться игры до 30 мая включительно. Об этом сообщается на сайте организации. Данное решение обусловлено тяжелой ситуацией в стране с пандемией коронавируса.

    На данный момент не планируется вносить изменений в расписание матчей Кубка Либертадорес и Кубка Судамерикана.

    Ранее стало известно, что Аргентина в одиночку проведет Кубок Америки, который должен пройти с 13 июня по 10 июля. Колумбия лишилась права на совместное проведение турнира из-за протестов в стране.

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