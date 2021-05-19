«Ростов» намерен выкупить Али Соу

хочет подписать полноценный контракт с нападающим. Об этом сообщил главный тренер команды

В минувшем сезоне гамбийский футболист выступал за «Ростов» на правах аренды.

«Думаю, контракт будет выкуплен. Ему нужно время на адаптацию. Первые игры за счет эмоций он выглядел очень прилично. Учитывая, что, по сути, человек приехал с корабля на бал.

Нападающие — зависимые футболисты. Отсутствие голов не только их проблема. Многое зависит от центра поля.

Покажи мне свою полузащиту — и я скажу, что у тебя за команда. Сравнивать прошлый сезон, когда в центре играли Норманн, Попов, Мамаев и Еременко, и этот — нельзя. Весной у нас вообще в большинстве матчей играли только молодые ребята — Глебов, Гигович, Махатадзе и Кенто [Хасимото], восстанавливающийся после травмы. Поэтому с точки зрения результативности претензии не только к нападающим», — приводит слова Карпина Sport24.