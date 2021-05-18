Лучший бомбардир чемпионатов мира может возглавить клуб второй Бундеслиги

Ассистент главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Фликаможет начать самостоятельную работу в качестве главного тренера, сообщает Bild.

По информации источника, легендарный немец может возглавить «Фортуну» из Дюссельдорфа, ныне выступающую во второй Бундеслиге.

Отмечается, что в клуб его хочет пригласить директор Клаус Аллофс, который работал с Клозе в «Вердере» в 2004-2007 годах.

Напомним, что экс-форвард сборной Германии занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира (16 голов), а также является единственным футболистом-обладателем четырех медалей в истории чемпионатов мира.