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    Лучший бомбардир чемпионатов мира может возглавить клуб второй Бундеслиги

    Футбол Футбол Германии Фортуна
    Ассистент главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика Мирослав Клозе может начать самостоятельную работу в качестве главного тренера, сообщает Bild.

    Мирослав Клозе
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    Мирослав Клозе

    По информации источника, легендарный немец может возглавить «Фортуну» из Дюссельдорфа, ныне выступающую во второй Бундеслиге.

    Отмечается, что в клуб его хочет пригласить директор Клаус Аллофс, который работал с Клозе в «Вердере» в 2004-2007 годах.

    Напомним, что экс-форвард сборной Германии занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира (16 голов), а также является единственным футболистом-обладателем четырех медалей в истории чемпионатов мира.

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