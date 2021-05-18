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    АПЛ. «МЮ» упустил победу над «Фулхэмом», «МанСити» играет с «Брайтоном»

    Обзор матчей 37-го тура чемпионата Англии по футболу

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    Эдинсон Кавани
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    Эдинсон Кавани
    18 и 19 мая в английской Премьер-лиге пройдут матчи 37-го тура.

    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 1:1

    «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Фулхэмом» — 1:1.

    «Красные дьяволы» открыли счет на 15-й минуте, когда из глубины прошла передача на Эдинсона Кавани, который увидел, что Альфонс Ареоля покинул линию ворот, и метров с 40 ударом по высокой дуге забросил мяч в сетку.

    «Дачники» отыгрались на 76-й минуте. Бобби Рид сделал навес с фланга, а Джо Брайан точно пробил головой.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Фулхэм 1:1
    Голы: 1:0 Эдинсон Кавани (15'), 1:1 Джо Брайан (76') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Аксель Туанзебе, Поль Погба, Мэйсон Гринвуд (Amad, 83'), Фред, Бруну Фернандеш, Скотт МакТоминай (Маркус Рашфорд, 62'), Эдинсон Кавани (Донни ван де Бек, 87') Фулхэм: Альфонс Ареола, Тим Рим, Олуватосин Адарабиойо, Марио Лемина, Джо Брайан, Бобби Рид, Адемола Лукман (Кенни Тете, 89'), Харрисон Рид (Йоаким Андерсен, 32'), Андре Франк Замбо Ангисса, Иван Кавалейру, Fabio Carvalho (Рубен Лофтус-Чик, 63') Предупреждения: Бруну Фернандеш (18'), Марио Лемина (51'), Адемола Лукман (87'), Люк Шоу (89'), Альфонс Ареола (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает второе место (71 очко), а «Фулхэм» — 18-е (28 очков).

    «Саутгемптон» — «Лидс» 0:2

    «Лидс» нанес поражение «Саутгемптону» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Счет на 73-й минуте открыл Патрик Бэмфорд, который после заброса из глубины догнал мяч во вратарской и протолкнул его между ног вратаря.

    Победную точку в компенсированное время поставил Тайлер Робертс, удачно сыгравший на добивании.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Лидс 0:2
    Голы: 0:1 Патрик Бэмфорд (73'), 0:2 Тайлер Робертс (90') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Янник Вестергор, Джек Стивенс, Мохаммед Салису, Джеймс Уорд-Праус, Мусса Дженепо, Стюарт Армстронг, Тео Уолкотт (Ибраима Диало, 78'), Че Адамс (Дэнни Ингс, 46'), Нейтан Телла (Нейтан Редмонд, 70') Лидс: Кико Касилья, Люк Эйлинг, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски, Диего Льоренте (Паскаль Стрёйк, 46'), Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Родриго (Тайлер Робертс, 78'), Джек Харрисон, Калвин Филлипс (Гаэтано Берарди, 46'), Патрик Бэмфорд Предупреждения: Калвин Филлипс (34'), Стюарт Даллас (56'), Паскаль Стрёйк (66')

    В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает восьмое место (56 очков), а «Саутгемптон» — 14-е (43 очка).

    «Брайтон» — «Манчестер Сити»

    18 мая, 21:00 мск

    «Челси» — «Лестер»

    18 мая, 22:15 мск

    «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед»

    19 мая, 20:00 мск

    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»

    19 мая, 20:00 мск

    «Эвертон» — «Вулверхэмптон»

    19 мая, 20:00 мск

    «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

    19 мая, 21:00 мск

    «Бернли» — «Ливерпуль»

    19 мая, 22:15 мск

    «Вест Бромвич» — «Вест Хэм»

    19 мая, 22:15 мск

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