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    Агент Тюкавина рассказал о переговорах по новому контракту

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    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о переговорах по новому контракту своего клиента.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Процесс переговоров ведется. Уже 4 месяц эта работа идет, но пока не продлили. Мы договорились с "Динамо", что у них есть право первого выбора, это же все-таки воспитанник. Если с "Динамо" найдем общий язык, то будем продлевать контракт. Если не получится, то будем другие варианты рассматривать.

    Специально мы не общались с кем-то, разговоры какие-то ведутся, но мы дали слово "Динамо". У Кости еще год контракта и он его честно выполняет. Получает зарплату, выходит на поле, забивает.

    К нам какие вопросы? Костя никуда не жалуется, не бежит. Мы не ставим какие-то ультиматумы, а честно работаем по контракту.

    У него статус поменялся. Одно дело, мы подписывали контракт, когда Костя был дублером и не твердым игроком "Динамо-2". Сейчас я считаю, что он игрок основного состава.

    Я всегда говорю, что игроку платят такую зарплату, как его уважает клуб. По этому вопросу сейчас есть небольшие нюансы. Важно, что этим занимается агентство, а Костя просто играет в футбол», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

    В 15 матчах нынешнего сезона РПЛ 18-летний форвард забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

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