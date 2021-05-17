Агент Тюкавина рассказал о переговорах по новому контракту

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо», рассказал о переговорах по новому контракту своего клиента.

«Процесс переговоров ведется. Уже 4 месяц эта работа идет, но пока не продлили. Мы договорились с "Динамо", что у них есть право первого выбора, это же все-таки воспитанник. Если с "Динамо" найдем общий язык, то будем продлевать контракт. Если не получится, то будем другие варианты рассматривать.

Специально мы не общались с кем-то, разговоры какие-то ведутся, но мы дали слово "Динамо". У Кости еще год контракта и он его честно выполняет. Получает зарплату, выходит на поле, забивает.

К нам какие вопросы? Костя никуда не жалуется, не бежит. Мы не ставим какие-то ультиматумы, а честно работаем по контракту.

У него статус поменялся. Одно дело, мы подписывали контракт, когда Костя был дублером и не твердым игроком "Динамо-2". Сейчас я считаю, что он игрок основного состава.

Я всегда говорю, что игроку платят такую зарплату, как его уважает клуб. По этому вопросу сейчас есть небольшие нюансы. Важно, что этим занимается агентство, а Костя просто играет в футбол», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

В 15 матчах нынешнего сезона РПЛ 18-летний форвард забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.