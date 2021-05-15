«Томь» сыграла вничью с «Нижним Новгородом» и финишировала 18-й в ФНЛ

В матче 42-го тура Первенства ФНЛна выезде сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче на 12-й минуте открыли гости — Момо Янсане вывел свою команду вперед. На 26-й минуте Артем Симонян сравнял счет, реализовав пенальти.

Футбол. Россия. ФНЛ Томь — Нижний Новгород 1:1 Голы: 0:1 Momo Yansane (12'), 1:1 Artem Simonyan (пенальти) (26') Томь: Евгений Конюхов (Дмитрий Арапов, 46'), Александр Сакович, Daniil Penchikov, Виталий Денисов, Иван Лапшов (David Mildzikhov, 63'), Илья Зуев, Artem Simonyan, Денис Талалай, Nikita Krivtsov, Кирилл Косарев, Denis Davydov (Максим Дмитриев, 64') Нижний Новгород: Олег Смирнов, Исмаил Эдиев, Aleksey Shumskikh (Leo Goglichidze, 75'), Кирилл Гоцук, Кирилл Маляров, Иван Темников (Александр Ставпец, 78'), Nikita Kakkoev, Nikolay Kalinskiy (Илья Берковский, 68'), Momo Yansane, Igor Gorbunov (Артём Галаджан, 46'), Альберт Шарипов Предупреждения: Nikita Krivtsov (6'), Igor Gorbunov (19'), Aleksey Shumskikh (23'), Кирилл Гоцук (44'), Artem Simonyan (51'), Илья Зуев (62'), Кирилл Маляров (90')

После этой встречи «Нижний Новгород» набрал 88 очков и находится на 3-м месте в турнирной таблице ФНЛ. Нижегородцы напрямую вышли в РПЛ вместо «Оренбурга», который занял 2-е место.

Хозяева с 41 очком расположились на 18-й строчке, которая не является спасительной. Однако лидирующий в южной зоне Олимп-Первенства ПФЛ «Кубань-Холдинг» не подавал документы на лицензирование в ФНЛ.

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В параллельном матче воронежский «Факел» одержал гостевую победу над тольяттинским «Акроном» со счетом 2:0.

В составе воронежской команды отличились Павел Яковлев и Максим Максимов.

Футбол. Россия. ФНЛ Акрон — Факел 0:2 Голы: 0:1 Павел Яковлев (42'), 0:2 Maksim Maksimov (60') Акрон: Сергей Волков, Дмитрий Литвин (Maksim Mayrovich, 46'), Антон Килин, Никита Чичерин (Андрей Потапов, 64'), German Ferreyra (Азнаур Герюгов, 64'), Булат Садыков, Иван Чудин, Sergey Balanovich, Артур Газданов (Александр Босов, 46'), Gocha Gogrichiani (Vsevolod Nihaev, 10'), Артём Делькин Факел: Danila Ermakov, Аслан Дашаев, Андрей Никитин, Михаил Смирнов, Denis Shepilov (Vasili Cherov, 86'), Nail Zamaliev, Valeri Tsarukyan (Максим Седов, 68'), Владислав Мастерной, Maksim Maksimov, Андрей Разборов, Павел Яковлев (Mikhail Petrusev, 61') Предупреждения: German Ferreyra (19'), Nail Zamaliev (23'), Павел Яковлев (44'), Артём Делькин (47'), Михаил Смирнов (54'), Denis Shepilov (83'), Андрей Никитин (85') Удаление: Андрей Потапов (90')

После этого поражения тольяттинцы с 42 очками находятся на 17-м месте в таблице, но клуб не вылетит в ПФЛ из-за неучастия «Тамбова» в следующем сезоне в связи с финансовыми проблемами.

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Еще в одном матче «Краснодар-2» одержал победу над «Волгарем» (1:0), благодаря голу Эдуард Сперцяна с пенальти на 5-й минуте, и с 45 очками финишировал на 16-м месте.

Футбол. Россия. ФНЛ Краснодар-2 — Волгарь 1:0 Гол: 1:0 Эдуард Сперцян (пенальти) (5') Краснодар-2: Станислав Агкацев, Dmitri Ivanov, Сергей Бородин, Олег Исаенко, Daniil Kornyushin (Nikolay Bochko, 79'), Вячеслав Якимов (Данил Пелих, 72'), Эдуард Сперцян (Андрей Текучёв, 90'), Арутюн Григорян, Илья Воротников (Руслан Апеков, 76'), Леон Сабуа (Максим Кутовой, 68'), Магомед-Шапи Сулейманов Волгарь: Дмитрий Саганович, Роман Локтионов, Иван Хомуха, Юрий Журавлёв, Данила Ведерников (Aleksandr Bolonin, 46'), Андрей Мендель (Aleksey Pavlishin, 58'), Daniil Poluboyarinov, Алексей Бердников (Albert Gabaraev, 88'), Гамид Агаларов (Олег Николаев, 46'), Артём Юсупов, Артём Погосов (Илья Белоус, 63') Предупреждения: Алексей Бердников (64'), Иван Хомуха (78'), Руслан Апеков (80'), Магомед-Шапи Сулейманов (83'), Сергей Бородин (87')

И наконец «Чайка» дома одолела «Нефтехимик» (1:0) благодаря голу Александра Хохлачёва во втором тайме.

Футбол. Россия. ФНЛ Чайка — Нефтехимик 1:0 Гол: 1:0 Александр Хохлачёв (56') Чайка: Михаил Филиппов, Али Гаджибеков, Aleksandar Migunov (Александр Хохлачёв, 46'), Vladimir Khozin, Антон Пискунов, Дмитрий Карташов, Константин Савичев (Viktor Morozov, 82'), Nikita Kaplenko (Василий Алейников, 46'), Иван Олейников (Merab Garnovskiy, 76'), Пётр Володкин (Матвей Ужгин, 46'), Артём Кулишев Нефтехимик: Vyacheslav Isupov, Lev Potapov (Ilya Kalachev, 62'), Maksim Shiryaev, Никита Калугин, Фёдор Первушин (Marat Sitdikov, 66'), Андрей Семёнов, David Khubaev, Aleksandr Yushin, Mikhail Yakovlev (Artem Kotik, 68'), Ilya Petrov (Roman Denisov, 80'), Merabi Uridia Предупреждения: Никита Калугин (42'), Vladimir Khozin (46'), Василий Алейников (51'), David Khubaev (73'), Roman Denisov (83'), David Khubaev (87')

Команды заняли 12-е и 7-е места в таблице ФНЛ соответственно.