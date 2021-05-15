Слуцкий считает матч с «Ротором» ключевым в сезоне

Главный тренер «Рубина»поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в 30-м туре чемпионата России.

«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице и борется за еврокубки, «Ротор» идет предпоследним и рискует вылететь в ФНЛ.

«Это для "Ротора" и для нас ключевая игра сезона. Думаю, будет максимально бескомпромиссный матч. Пользуясь случаем, приглашаю болельщиков — все-таки ключевая игра и может быть хороший сезон при удачных раскладах.

Поэтому обращаюсь с огромной просьбой прийти на стадион и поддержать команду, погода наконец-то великолепная. Думаю, все получат удовольствие от заключительной игры сезона.

Дело не столько в еврокубках, куда мы можем попасть. Дело в том, что в карьере и футболистов, и тренеров не бывает большого количества успешных сезонов. А сезон — это все-таки целый прожитый год.

По футбольным меркам это большое расстояние. У нас есть все шансы завершить его на мажорной ноте. Естественно, мы попытаемся этим шансом воспользоваться», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».