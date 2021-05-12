В Москве задержали человека, избившего директора «Спартака»

В Москве задержан мужчина, который избил директора департамента по связям с общественностью

Как сообщает телеграм-канал Baza, им оказался 31-летний монтажник «Мосводоканала» Боровков Жафяр. Задержанный уже дал признательные показания.

Напомним, 9 мая директор департамента по связям с общественностью красно-белых Фетисов был доставлен в больницу после избиения с открытой черепно-мозговой травмой. 11 мая «Спартак» сообщил, что Фетисов находится в сознании, ухудшений состояния не наблюдается, в ближайшее время его могут перевести в обычное

отделение.

По факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.