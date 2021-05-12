«Кальяри» — «Фиорентина»: счет матча 0:0

сыграла вничью св выездном матче 36-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на арене «Сардиния», завершилась со счетом 0:0.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на игру, но на поле так и не появился, просидев на скамейке запасных.

Футбол. Италия. Серия А Кальяри — Фиорентина 0:0 Кальяри: Алессио Краньо, Диего Годин, Хараламбос Ликояннис (Альберто Черри, 86'), Лука Чеппители, Габриэле Цаппа (Андреа Карбони, 46'), Раджа Найнгголан, Рэзван Марин (Алессандро Дейола, 69'), Жоао Педро, Наитан Нандес, Альфред Дункан, Леонардо Паволетти Фиорентина: Бартломей Дронговский (Пьетро Терраччиано, 46'), Никола Миленкович, Херман Песселья, Игор де Пауло, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура (Хосе Мария Кальехон, 70'), Мартин Касерес (Лоренцо Венути, 70'), Софьян Амрабат, Эрик Пульгар, Душан Влахович, Кристиан Куаме (Гаэтано Кастровилли, 63') Предупреждения: Эрик Пульгар (27'), Хараламбос Ликояннис (35'), Мартин Касерес (67')

В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» занимает 13-е место (39 очков), а «Кальяри» — 15-е (36 очков).