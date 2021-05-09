«Реал» — «Севилья»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 22-й минуте открыли гости. После розыгрыша штрафного и навеса Ракитич сделал скидку головой, Фернандо обработал мяч, с помощью ложного замаха ушёл от Каземиро и пробил под дальнюю штангу.
На 67-й минуте мадридцы отыгрались. Бензема прорвался по центру к штрафной «Севильи», прострелил направо, мяч был выбит, но атака пошла вторым темпом. Кроос закрутил мяч на Асенсио, который обработал его и послал низом под штангу.
А на 78-й минуте в ворота «Реала» был назначен пенальти — после навеса с углового Милитао сыграл рукой.
Ракитич мощным ударом с «точки» отправил мяч в правый нижний угол ворот, а Куртуа прыгнул в другую сторону.
Спаслись мадридцы уже на 4-й компенсированной минуте — гол забил Эден Азар. Кроос прошёл к штрафной по центру и пробил низом, мяч срикошетил от ноги Азара и полетел вместо левого угла в правый, дезориентировав Боно.
После этой ничьей столичный клуб набрал 75 очков и располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. Команда Хулена Лопетеги с 71 очком находится на 4-м строчке.
В следующем матче «Севилья» на своем поле примет «Валенсию» (12 мая), а на следующий день «Реал» на выезде сыграет с «Гранадой».