«Реал» — «Севилья»: счет матча 2:2, обзор голов

Мадридскийна своем поле сыграл вничью с(2:2) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче на 22-й минуте открыли гости. После розыгрыша штрафного и навеса Ракитич сделал скидку головой, Фернандо обработал мяч, с помощью ложного замаха ушёл от Каземиро и пробил под дальнюю штангу.

На 67-й минуте мадридцы отыгрались. Бензема прорвался по центру к штрафной «Севильи», прострелил направо, мяч был выбит, но атака пошла вторым темпом. Кроос закрутил мяч на Асенсио, который обработал его и послал низом под штангу.

А на 78-й минуте в ворота «Реала» был назначен пенальти — после навеса с углового Милитао сыграл рукой.

Ракитич мощным ударом с «точки» отправил мяч в правый нижний угол ворот, а Куртуа прыгнул в другую сторону.

Спаслись мадридцы уже на 4-й компенсированной минуте — гол забил Эден Азар. Кроос прошёл к штрафной по центру и пробил низом, мяч срикошетил от ноги Азара и полетел вместо левого угла в правый, дезориентировав Боно.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Севилья 2:2 Голы: 0:1 Фернандо (22'), 1:1 Марко Асенсио (67'), 1:2 Иван Ракитич (пенальти) (78'), 2:2 Диего Карлос (автогол) (90') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Начо Фернандес, Марсело (Мигель Гутьеррес, 66'), Альваро Одриосола, Тони Кроос, Лука Модрич (Марко Асенсио, 66'), Каземиро, Карим Бензема, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор (Эден Азар, 79') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Жоан Жордан (Неманья Гудель, 84'), Иван Ракитич (Оливер Торрес, 88'), Фернандо, Лукас Окампос (Люк де Йонг, 88'), Сусо (Оскар Родригес, 84'), Алехандро Гомес (Юссеф Эн-Несири, 57') Предупреждения: Каземиро (21'), Сусо (56'), Неманья Гудель (85')

После этой ничьей столичный клуб набрал 75 очков и располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. Команда Хулена Лопетеги с 71 очком находится на 4-м строчке.

В следующем матче «Севилья» на своем поле примет «Валенсию» (12 мая), а на следующий день «Реал» на выезде сыграет с «Гранадой».