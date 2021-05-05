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    Челси — Реал Мадрид: смотреть онлайн трансляцию 05.05.2021

    Челси — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Лига чемпионов Челси Реал Мадрид Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Челси» — «Реал Мадрид» в полуфинале Лиги чемпионов.

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    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Челси» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Челси — Реал Мадрид.

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