«Бордо» — «Ренн»: счет матча 1:0, обзор гола

нанес поражениев домашнем матче 35-го тура французской Лиги 1.

Встреча, которая прошла на стадионе «Матмут-Атлантик», завершилась со счетом 1:0.

Гости остались в меньшинстве уже на 8-й минуте из-за удаления Стивена Н’Зонзи.

«Жирондинцы» воспользовались численным преимуществом спустя три минуты, когда отличился Секу Мара.

Для подопечных Жана-Луи Гассе эта победа стала первой после пяти поражений подряд.

Футбол. Франция. Лига 1 Бордо — Ренн 1:0 Гол: 1:0 Sekou Mara (11') Бордо: Бенуа Костиль, Мешер, Юссуф Сабали, Лорис Бенито, Энок Кватен, Мехди Зеркан (Реми Уден, 60'), Ясин Адли, Tom Lacoux (Issouf Sissokho, 70'), Самуэль Калу (Атем Бен-Арфа, 59'), Хван Ый Чо (Джимми Бриан, 84'), Sekou Mara (Amadou Traore, 59') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Далберт (Фет Мауасса, 54'), Наиф Агер, Амари Траоре (Брандон Соппи, 79'), Эдуардо Камавинжа, Стивен Н'Зонзи, Флавьен Тэт (Клеман Гренье, 79'), Мартен Терье (Ромен дель Кастильо, 66'), Бенжамен Буриго (Серу Гирасси, 54'), Жереми Доку Предупреждения: Tom Lacoux (69'), Флавьен Тэт (74'), Лорис Бенито (76'), Issouf Sissokho (82'), Мешер (90') Удаление: Стивен Н'Зонзи (8')

В турнирной таблице РПЛ «Бордо» занимает 15-е место (39 очков), а «Ренн» — седьмое (54 очка).