Рамос не попал в заявку «Реала» на матч против «Осасуны»

В заявке «Реала» на матч 34-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» не оказалось

Несмотря на то, капитан на неделе уже тренировался с командой, Зинедин Зидан решил его поберечь для ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».

Напомним, Рамос выбыл из строя 10 апреля, получив травму в «класико» против «Барселоны», а затем успел переболеть коронавирусом. Однако защитник накануне уже тренировался в общей группе «Реала».

Встреча «Реал» — «Осасуна» пройдет в Мадриде на стадионе имени Альфредо ди Стефано в субботу, 1 мая, и начнется в 22:00 мск.