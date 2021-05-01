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    Рамос не попал в заявку «Реала» на матч против «Осасуны»

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    В заявке «Реала» на матч 34-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» не оказалось Серхио Рамоса.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    Несмотря на то, капитан на неделе уже тренировался с командой, Зинедин Зидан решил его поберечь для ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».

    Напомним, Рамос выбыл из строя 10 апреля, получив травму в «класико» против «Барселоны», а затем успел переболеть коронавирусом. Однако защитник накануне уже тренировался в общей группе «Реала».

    Встреча «Реал» — «Осасуна» пройдет в Мадриде на стадионе имени Альфредо ди Стефано в субботу, 1 мая, и начнется в 22:00 мск.

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