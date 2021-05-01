АПЛ. «Ман Сити» в гостях у «Кристал Пэласа», «Челси» примет «Фулхэм», «МЮ» — «Ливерпуль»

С 30 апреля по 3 мая пройдут матчи 34 тура английской Премьер-лиги

«Саутгемптон» — «Лестер» 1:1

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Лестер» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» — 1:1.

Хозяева поля большую часть встречи провели в меньшинстве, так как уже на 10-й минутепрямую красную карточку получил защитник Янник Вестергорд.

Тем не менее, счет на 61-й минуте открыли «святые» — Джеймс Уорд-Праус реализовал пенальти.

Спустя шесть минут Джонни Эванс сравнял счет.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Лестер 1:1 Голы: 1:0 Джеймс Уорд-Праус (пенальти) (61'), 1:1 Джонни Эванс (68') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Янник Вестергор, Джек Стивенс, Ян Беднарек, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Такуми Минамино (Ибраима Диало, 76'), Нейтан Телла (Мохаммед Салису, 15'), Че Адамс (Dan N'Lundulu, 90'), Нейтан Редмонд Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана (Айосе Перес, 46'), Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Вильфред Ндиди, Тимоти Кастань, Люк Томас (Марк Олбрайтон, 69'), Джейми Варди, Келечи Ихеаначо Предупреждение: Такуми Минамино (50') Удаление: Янник Вестергор (10')

«Лестер» идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Саутгемптон» — 14-й.

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»

1 мая, 14:30 мск

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс Юнайтед»

1 мая, 17:00 мск

«Челси» — «Фулхэм»

1 мая, 19:30 мск

«Эвертон» — «Астон Вилла»

1 мая, 22:00 мск

«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»

2 мая, 16:00 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

2 мая, 18:30 мск

«Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед»

2 мая, 21:150 мск

«Вест Бромвич Альбион» — «Вулверхэмптон»

3 мая, 20:00 мск

«Бёрнли» — «Вест Хэм Юнайтед»

3 мая, 22:15 мск