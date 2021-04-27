Гвардиола: Мы благодарны себе за возможность сразиться за место в финале

Главный тренер «Манчестер Сити»рассказал о готовности к матчу св полуфинале Лиги чемпионов.

Матч между ПСЖ и «Ман Сити» состоится 28 апреля на арене «Парк де Пренс» в Париже. На сайте LiveSport.Ru можно ознакомиться с прогнозом.

«Я очень счастлив, что приехал в Париж с этой командой. Мы постараемся быть собой и победить.

После этого матча нас ждет гостевая встреча с "Кристал Пэлэс" — победа в Лондоне и еще одна обеспечат нам чемпионский титул.

Лига чемпионов — самый красивый турнир, однако премьер-лига очень важна. Все здоровы, готовы и счастливы. Мы благодарны себе за возможность сразиться за место в финале.

Если постоянно владеть мячом, игра будет сбалансированной. Мы будем пропускать контратаки, по-другому невозможно.

Если обороняешься очень глубоко, Неймар, [Килиан] Мбаппе, [Анхель] Ди Мария, [Марко] Верратти, Маркиньос превращаются в грозное оружие.

Они привыкли играть против соперников, которые проводят в обороне по 90 минут, и все равно находить варианты. Это не лучший способ защищаться против такой команды.

Мы понимаем, насколько грозные игроки собраны в атаке "ПСЖ". Все кто любит футбол, это знают. Однако это полуфинал Лиги чемпионов, чего еще мы должны ожидать?

Мы не будем играть 90 минут и думать, какой же это хороший игрок. Нас будет волновать только один вопрос: как победить?

Йоханн Кройфф научил меня, что надо наслаждаться игрой, что надо получать удовольствие, когда берешь на себя ответственность.

Лучшие игроки любят такие матчи, потому что не боятся ответственности. Потому в этом турнире побеждают самые великие», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.