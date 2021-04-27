Флик: Последние два года были для меня незабываемыми

Главный тренер «Баварии»прокомментировал досрочный разрыв контракта с клубом.

«Последние два года были для меня незабываемыми. Мне нравились те эмоции, победы, титулы и ежедневная работа на поле — это было невероятное время. Успеха можно добиться только вместе! Тренер — ничто без своей команды, и мне посчастливилось встретить здесь, в Мюнхене, фантастических игроков, а также команду тренеров, которые делали невероятные вещи. Я желаю семье ФК "Бавария" всего наилучшего в будущем», — цитирует Флика пресс-служба «Баварии».

Напомним, что «Баварию» с нового сезона будет возглавлять Юлиан Нагельсманн.