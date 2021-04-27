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    Флик: Последние два года были для меня незабываемыми

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал досрочный разрыв контракта с клубом.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Последние два года были для меня незабываемыми. Мне нравились те эмоции, победы, титулы и ежедневная работа на поле — это было невероятное время. Успеха можно добиться только вместе! Тренер — ничто без своей команды, и мне посчастливилось встретить здесь, в Мюнхене, фантастических игроков, а также команду тренеров, которые делали невероятные вещи. Я желаю семье ФК "Бавария" всего наилучшего в будущем», — цитирует Флика пресс-служба «Баварии».

    Напомним, что «Баварию» с нового сезона будет возглавлять Юлиан Нагельсманн.

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