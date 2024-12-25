ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирра АндрееваМирра, Шнайдер, Фис, Шелтон и еще шесть восходящих звезд тенниса, которые совсем скоро ворвутся в топ-10 Гарри Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед»Трансферный дайджест. 17 — 23 декабря Александр Усик против Тайсона ФьюриРеванш с Дюбуа, Тайсон против Джошуа. С кем дальше драться Фьюри и Усику?
    Все новости спорта

    «Ак Барс» возьмет реванш за недавнее поражение?

    «Динамо» Минск — «Ак Барс». Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 25 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Семен Кошелев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Минск-Арене» 25 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 25 Декабря 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 17:00 Ак Барс

    Ак Барс

  • Казань
    •

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: В 37 матчах белорусская команда набрала 43 очка, с которыми закрепилась на 8-й позиции в таблице Западной конференции, опережая 8-е «Торпедо» на 4 балла.

    Последние матчи: Незадолго до перерыва в чемпионате «Динамо» Минск провело крайне неубедительный отрезок, в рамках которого были проиграны 4 встречи из 5.

    Динамо Минск — Ак Барс: коэффициенты букмекеров

    Однако накануне команда Дмитрия Квартальнова выдала по-настоящему неплохую серию, победив «Амур» — 5:2, «Трактор» — 3:1 и «Ак Барс» — 3:1. Последний матч минчан — в рамках KHL World Games в Ташкенте — закончился поражением от «Спартака» — 2:3 ОТ.

    Не сыграют: Даниил Сотишвили.

    Состояние команды: В межсезонье «Динамо» Минск осуществило ряд качественных усилений, за счет которых команда надеется замахнуться на что-то большее, чем базовый выход в плей-офф с 8-го места.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Тем не менее по-прежнему белорусы находятся на этапе нереализованного потенциала, который обусловлен весьма средними результатами на дистанции и аналогичным уровнем конкурентоспособности.

    В настоящий момент «Динамо» Минск находится в нижней половине кубковой зоны: в этом плане особого прогресса у команды нет. В то же время уровень игры и стабильность белорусов едва ли соответствуют ожиданиям.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: По итогам 35 матчей «Ак Барс» закрепился на 3-м месте в таблице Восточной конференции с 48 очками в активе. От лидеров таблицы казанцев отделяют 2 турнирных пункта.

    Последние матчи: Накануне перерыва в регулярном чемпионате «Ак Барс» обыграл ЦСКА — 2:1, «Сочи» — 3:2 ОТ, «Динамо» Москва — 5:4 и «Витязь» — 5:3, после чего уступил «Салавату Юлаеву» — 2:3.

    После паузы соперники провели еще один матч в рамках «Зеленого дерби», в котором «Ак Барс» взял реванш. В последних встречах команда Анвара Гатиятулина проиграла «Динамо» Минск — 1:3 и одержала волевую победу над «Динамо» Москва — 6:5.

    Не сыграют: Егор Бабенко.

  • Лучший отрезок ЦСКА, серия «Северстали» без поражений, неудачи «Сибири» и «Сочи»
  • КХЛ: обзор 15-й игровой недели
  • Вчера

    • Состояние команды: На фоне запущенной в межсезонье перестройки, целью которой является возвращение в кубковую борьбу, «Ак Барс» смотрится вполне неплохо.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В настоящее время команда Анвара Гатиятулина весьма уверенно чувствует себя на дистанции, а нынешнее турнирное положение предполагает соперничество за лидерство в Восточной конференции.

    Несмотря на то что временами «Ак Барс» допускает непредсказуемые провалы, его уровень игры соответствует стандартам топ-представителей лиги. Системно казанцы хороши как при игре у чужих ворот, так и в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Минск не побеждает дома на протяжении 5 последних матчей

    • В 5 матчах в Минске из 7 последних соперники играли вничью в основное время

    • Ни в одной личной встрече из 5 предыдущих не был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 4.20, а победа «Ак Барса» — в 2.35.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

    Прогноз: Несмотря на некоторые исключения, «Ак Барс» находится в хороших кондициях и демонстрирует довольно качественный уровень игры, имея вместе с тем все шансы завершить предстоящий выезд в Минск с успешным для себя результатом.

    Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.80.

    Прогноз: Одним из фундаментальных качеств нынешнего «Ак Барса» является высокая надежность в обороне, которая значительно усложнит задачи белорусов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск меньше 2.5 за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Оман — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:25
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лада — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч ОАЭ — Кувейт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.75
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Йемен
  • Футбол
  • Завтра в 17:25
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Минск — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 25.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» возьмет реванш за недавнее поражение?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры