Динамо Минск
Ак Барс
«Динамо» Минск
Турнирное положение: В 37 матчах белорусская команда набрала 43 очка, с которыми закрепилась на 8-й позиции в таблице Западной конференции, опережая 8-е «Торпедо» на 4 балла.
Последние матчи: Незадолго до перерыва в чемпионате «Динамо» Минск провело крайне неубедительный отрезок, в рамках которого были проиграны 4 встречи из 5.
Динамо Минск — Ак Барс: коэффициенты букмекеров
Однако накануне команда Дмитрия Квартальнова выдала по-настоящему неплохую серию, победив «Амур» — 5:2, «Трактор» — 3:1 и «Ак Барс» — 3:1. Последний матч минчан — в рамках KHL World Games в Ташкенте — закончился поражением от «Спартака» — 2:3 ОТ.
Не сыграют: Даниил Сотишвили.
Состояние команды: В межсезонье «Динамо» Минск осуществило ряд качественных усилений, за счет которых команда надеется замахнуться на что-то большее, чем базовый выход в плей-офф с 8-го места.
Тем не менее по-прежнему белорусы находятся на этапе нереализованного потенциала, который обусловлен весьма средними результатами на дистанции и аналогичным уровнем конкурентоспособности.
В настоящий момент «Динамо» Минск находится в нижней половине кубковой зоны: в этом плане особого прогресса у команды нет. В то же время уровень игры и стабильность белорусов едва ли соответствуют ожиданиям.
«Ак Барс»
Турнирное положение: По итогам 35 матчей «Ак Барс» закрепился на 3-м месте в таблице Восточной конференции с 48 очками в активе. От лидеров таблицы казанцев отделяют 2 турнирных пункта.
Последние матчи: Накануне перерыва в регулярном чемпионате «Ак Барс» обыграл ЦСКА — 2:1, «Сочи» — 3:2 ОТ, «Динамо» Москва — 5:4 и «Витязь» — 5:3, после чего уступил «Салавату Юлаеву» — 2:3.
После паузы соперники провели еще один матч в рамках «Зеленого дерби», в котором «Ак Барс» взял реванш. В последних встречах команда Анвара Гатиятулина проиграла «Динамо» Минск — 1:3 и одержала волевую победу над «Динамо» Москва — 6:5.
Не сыграют: Егор Бабенко.
Состояние команды: На фоне запущенной в межсезонье перестройки, целью которой является возвращение в кубковую борьбу, «Ак Барс» смотрится вполне неплохо.
В настоящее время команда Анвара Гатиятулина весьма уверенно чувствует себя на дистанции, а нынешнее турнирное положение предполагает соперничество за лидерство в Восточной конференции.
Несмотря на то что временами «Ак Барс» допускает непредсказуемые провалы, его уровень игры соответствует стандартам топ-представителей лиги. Системно казанцы хороши как при игре у чужих ворот, так и в обороне.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск не побеждает дома на протяжении 5 последних матчей
- В 5 матчах в Минске из 7 последних соперники играли вничью в основное время
- Ни в одной личной встрече из 5 предыдущих не был пробит тотал больше 5.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 4.20, а победа «Ак Барса» — в 2.35.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.
- 1.85Барыс — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.88Лада — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 4.15Северсталь — Нефтехимик: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Несмотря на некоторые исключения, «Ак Барс» находится в хороших кондициях и демонстрирует довольно качественный уровень игры, имея вместе с тем все шансы завершить предстоящий выезд в Минск с успешным для себя результатом.
Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.80.
Прогноз: Одним из фундаментальных качеств нынешнего «Ак Барса» является высокая надежность в обороне, которая значительно усложнит задачи белорусов.
Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск меньше 2.5 за 1.80.