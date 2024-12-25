В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Минск-Арене» 25 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В 37 матчах белорусская команда набрала 43 очка, с которыми закрепилась на 8-й позиции в таблице Западной конференции, опережая 8-е «Торпедо» на 4 балла.

Последние матчи: Незадолго до перерыва в чемпионате «Динамо» Минск провело крайне неубедительный отрезок, в рамках которого были проиграны 4 встречи из 5.

Однако накануне команда Дмитрия Квартальнова выдала по-настоящему неплохую серию, победив «Амур» — 5:2, «Трактор» — 3:1 и «Ак Барс» — 3:1. Последний матч минчан — в рамках KHL World Games в Ташкенте — закончился поражением от «Спартака» — 2:3 ОТ.

Не сыграют: Даниил Сотишвили.

Состояние команды: В межсезонье «Динамо» Минск осуществило ряд качественных усилений, за счет которых команда надеется замахнуться на что-то большее, чем базовый выход в плей-офф с 8-го места.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Тем не менее по-прежнему белорусы находятся на этапе нереализованного потенциала, который обусловлен весьма средними результатами на дистанции и аналогичным уровнем конкурентоспособности.

В настоящий момент «Динамо» Минск находится в нижней половине кубковой зоны: в этом плане особого прогресса у команды нет. В то же время уровень игры и стабильность белорусов едва ли соответствуют ожиданиям.

«Ак Барс»

Турнирное положение: По итогам 35 матчей «Ак Барс» закрепился на 3-м месте в таблице Восточной конференции с 48 очками в активе. От лидеров таблицы казанцев отделяют 2 турнирных пункта.

Последние матчи: Накануне перерыва в регулярном чемпионате «Ак Барс» обыграл ЦСКА — 2:1, «Сочи» — 3:2 ОТ, «Динамо» Москва — 5:4 и «Витязь» — 5:3, после чего уступил «Салавату Юлаеву» — 2:3.

После паузы соперники провели еще один матч в рамках «Зеленого дерби», в котором «Ак Барс» взял реванш. В последних встречах команда Анвара Гатиятулина проиграла «Динамо» Минск — 1:3 и одержала волевую победу над «Динамо» Москва — 6:5.

Не сыграют: Егор Бабенко.

Состояние команды: На фоне запущенной в межсезонье перестройки, целью которой является возвращение в кубковую борьбу, «Ак Барс» смотрится вполне неплохо.

В настоящее время команда Анвара Гатиятулина весьма уверенно чувствует себя на дистанции, а нынешнее турнирное положение предполагает соперничество за лидерство в Восточной конференции.

Несмотря на то что временами «Ак Барс» допускает непредсказуемые провалы, его уровень игры соответствует стандартам топ-представителей лиги. Системно казанцы хороши как при игре у чужих ворот, так и в обороне.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск не побеждает дома на протяжении 5 последних матчей

В 5 матчах в Минске из 7 последних соперники играли вничью в основное время

Ни в одной личной встрече из 5 предыдущих не был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 4.20, а победа «Ак Барса» — в 2.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Несмотря на некоторые исключения, «Ак Барс» находится в хороших кондициях и демонстрирует довольно качественный уровень игры, имея вместе с тем все шансы завершить предстоящий выезд в Минск с успешным для себя результатом.

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.80.

Прогноз: Одним из фундаментальных качеств нынешнего «Ак Барса» является высокая надежность в обороне, которая значительно усложнит задачи белорусов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск меньше 2.5 за 1.80.