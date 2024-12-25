В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 25 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: За последний месяц у «Далласа» минимальное количество поражений, поэтому не удивительно, что техасский коллектив разместился на четвертой позиции Запада.

Последние матчи: В четырех последних поединках «Далласа» выиграл три раза, и никаких предпосылок к заходу в кризис не предвидится.

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Травмированные игроки: К вечно травмированному Экзаму у «Далласа» добавились Харди и Уильямс.

Общий тонус клуба: В матче с «Миннесотой» хозяевам придется сильно напрячься, чтобы победить.

«Миннесота»

Турнирное положение: Несмотря на то, что «Миннесота» занимает только десятое место в западной конференции, она по-прежнему опасна и может выиграть у любого соперника.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В трех последних поединках «Миннесота» не смогла победить ни разу, но уровень демонстрируемого баскетбола был вполне приличным.

Травмированные игроки: Сейчас «Миннесота» не может рассчитывать на Гарзу и Инглса. Под вопросом также участие Никса, который испытывает боли в лодыжке.

Общий тонус клуба: В поединке против «Далласа» гости не выглядят очевидными фаворитами игры, но у них достаточно ресурса, чтобы прервать затянувшуюся проигрышную серию.

Статистика для ставок

«Даллас» выиграл три из последних четырех последних поединков

У «Миннесоты» три поражения по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.46, а на победу «Миннесоты» — 2.72.

Прогноз: «Даллас» не сможет обыграть «Миннесоту» в этой встрече.

Альтернативный прогноз: Обе команды устроят голевую перестрелку в этом поединке.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.72.

Альтернативная ставка: ТБ 226 с коэффициентом 2.18.