Даллас
Миннесота
«Даллас»
Турнирное положение: За последний месяц у «Далласа» минимальное количество поражений, поэтому не удивительно, что техасский коллектив разместился на четвертой позиции Запада.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Далласа» выиграл три раза, и никаких предпосылок к заходу в кризис не предвидится.
Даллас — Миннесота: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: К вечно травмированному Экзаму у «Далласа» добавились Харди и Уильямс.
Общий тонус клуба: В матче с «Миннесотой» хозяевам придется сильно напрячься, чтобы победить.
«Миннесота»
Турнирное положение: Несмотря на то, что «Миннесота» занимает только десятое место в западной конференции, она по-прежнему опасна и может выиграть у любого соперника.
Последние матчи: В трех последних поединках «Миннесота» не смогла победить ни разу, но уровень демонстрируемого баскетбола был вполне приличным.
Травмированные игроки: Сейчас «Миннесота» не может рассчитывать на Гарзу и Инглса. Под вопросом также участие Никса, который испытывает боли в лодыжке.
Общий тонус клуба: В поединке против «Далласа» гости не выглядят очевидными фаворитами игры, но у них достаточно ресурса, чтобы прервать затянувшуюся проигрышную серию.
Статистика для ставок
- «Даллас» выиграл три из последних четырех последних поединков
- У «Миннесоты» три поражения по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.46, а на победу «Миннесоты» — 2.72.
Прогноз: «Даллас» не сможет обыграть «Миннесоту» в этой встрече.
- 2.46Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.84Бостон — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.80Нью-Йорк — Сан-Антонио: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Обе команды устроят голевую перестрелку в этом поединке.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.72.
Альтернативная ставка: ТБ 226 с коэффициентом 2.18.