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    «Даллас» продлит страдания «Миннесоты»?

    «Даллас» — «Миннесота». Ставка (к. 2.72) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 25 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Миннесота»
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    «Даллас»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 25 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 25 Декабря 2024 года

    Даллас

  • НБА
    •  Даллас 22:30 Миннесота

    Миннесота

  • НБА
    •

    «Даллас»

    Турнирное положение: За последний месяц у «Далласа» минимальное количество поражений, поэтому не удивительно, что техасский коллектив разместился на четвертой позиции Запада.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Далласа» выиграл три раза, и никаких предпосылок к заходу в кризис не предвидится.

    Даллас — Миннесота: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: К вечно травмированному Экзаму у «Далласа» добавились Харди и Уильямс.

    Общий тонус клуба: В матче с «Миннесотой» хозяевам придется сильно напрячься, чтобы победить.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Несмотря на то, что «Миннесота» занимает только десятое место в западной конференции, она по-прежнему опасна и может выиграть у любого соперника.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В трех последних поединках «Миннесота» не смогла победить ни разу, но уровень демонстрируемого баскетбола был вполне приличным.

    Травмированные игроки: Сейчас «Миннесота» не может рассчитывать на Гарзу и Инглса. Под вопросом также участие Никса, который испытывает боли в лодыжке.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Далласа» гости не выглядят очевидными фаворитами игры, но у них достаточно ресурса, чтобы прервать затянувшуюся проигрышную серию.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» выиграл три из последних четырех последних поединков

    • У «Миннесоты» три поражения по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.46, а на победу «Миннесоты» — 2.72.

    Прогноз: «Даллас» не сможет обыграть «Миннесоту» в этой встрече.

    Альтернативный прогноз: Обе команды устроят голевую перестрелку в этом поединке.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.72.

    Альтернативная ставка: ТБ 226 с коэффициентом 2.18.

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    «Даллас» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 25.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» продлит страдания «Миннесоты»?
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