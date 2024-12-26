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    Леброн доставит проблемы «Голден Стэйт»?

    «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 2.46) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в «Чейз Центре» 26 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 26 Декабря 2024 года

    Голден Стэйт

  • Окленд
    •  Голден Стэйт 04:00 Лос-Анджелес Лейкерс

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА
    •

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: Состояние «Голден Стэйт» вызывает вопросы, поскольку калифорнийский клуб всего лишь на восьмой позиции западной конференции.

    Последние матчи: У «Голден Стэйт» в пяти последних поединках всего лишь одна победа, и мало перспектив на положительный исход матча в игре против крепких «Лейкерс»

    Травмированные игроки: Почти весь состав «Голден Стэйт» здоров. Есть только вопросы по здоровью Пэйтона, но даже он вполне может сыграть в предстоящем поединке.

    Общий тонус клуба: Если хозяева паркета продолжат играть так же безвольно, как они это делали в последних поединках, то ничего хорошего им светить не будет.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: После откровенно провального отрезка «Лос-Анджелес Лейкерс» начал выправлять сложившееся положение дел и сейчас занимает седьмую позицию на Востоке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел только одно поражение, которое неожиданно пришлось на матч против «Детройта».

    Травмированные игроки: Потери «Лос-Анджелес Лейкерс» вполне терпимые, поскольку клубу не смогут помочь в предстоящем поединке только Худ-Шифино и Вандербилт.

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    Общий тонус клуба: Встреча против «Голден Стэйт» будет не на жизнь, а на смерть, поэтому гости если и выиграют, то с максимальной отдачей физических и моральных сил в этом поединке.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл только раз

    • За пять последних поединков «Голден Стэйт» выиграл только раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Голден Стэйт» дают коэффициент 1.59, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.46.

    Прогноз: «Озерники» умеют проводить матчи в различные праздники, поэтому в предстоящем поединке им вполне по силам замахнуться на победу.

    Альтернативный прогноз: Соперники устроят задорную игру на протяжении всех 48 минут игрового времени.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.46.

    Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.23.

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    «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на баскетбол. Леброн доставит проблемы «Голден Стэйт»?
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