Голден Стэйт
Лос-Анджелес Лейкерс
«Голден Стэйт»
Турнирное положение: Состояние «Голден Стэйт» вызывает вопросы, поскольку калифорнийский клуб всего лишь на восьмой позиции западной конференции.
Последние матчи: У «Голден Стэйт» в пяти последних поединках всего лишь одна победа, и мало перспектив на положительный исход матча в игре против крепких «Лейкерс»
Травмированные игроки: Почти весь состав «Голден Стэйт» здоров. Есть только вопросы по здоровью Пэйтона, но даже он вполне может сыграть в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: Если хозяева паркета продолжат играть так же безвольно, как они это делали в последних поединках, то ничего хорошего им светить не будет.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: После откровенно провального отрезка «Лос-Анджелес Лейкерс» начал выправлять сложившееся положение дел и сейчас занимает седьмую позицию на Востоке.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел только одно поражение, которое неожиданно пришлось на матч против «Детройта».
Травмированные игроки: Потери «Лос-Анджелес Лейкерс» вполне терпимые, поскольку клубу не смогут помочь в предстоящем поединке только Худ-Шифино и Вандербилт.
Общий тонус клуба: Встреча против «Голден Стэйт» будет не на жизнь, а на смерть, поэтому гости если и выиграют, то с максимальной отдачей физических и моральных сил в этом поединке.
Статистика для ставок
- В четырех последних матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл только раз
- За пять последних поединков «Голден Стэйт» выиграл только раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Голден Стэйт» дают коэффициент 1.59, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.46.
Прогноз: «Озерники» умеют проводить матчи в различные праздники, поэтому в предстоящем поединке им вполне по силам замахнуться на победу.
- 1.84Бостон — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 2.72Даллас — Миннесота: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.80Нью-Йорк — Сан-Антонио: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Альтернативный прогноз: Соперники устроят задорную игру на протяжении всех 48 минут игрового времени.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.46.
Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.23.