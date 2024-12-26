В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в «Чейз Центре» 26 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: Состояние «Голден Стэйт» вызывает вопросы, поскольку калифорнийский клуб всего лишь на восьмой позиции западной конференции.

Последние матчи: У «Голден Стэйт» в пяти последних поединках всего лишь одна победа, и мало перспектив на положительный исход матча в игре против крепких «Лейкерс»

Травмированные игроки: Почти весь состав «Голден Стэйт» здоров. Есть только вопросы по здоровью Пэйтона, но даже он вполне может сыграть в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: Если хозяева паркета продолжат играть так же безвольно, как они это делали в последних поединках, то ничего хорошего им светить не будет.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: После откровенно провального отрезка «Лос-Анджелес Лейкерс» начал выправлять сложившееся положение дел и сейчас занимает седьмую позицию на Востоке.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В четырех последних поединках «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел только одно поражение, которое неожиданно пришлось на матч против «Детройта».

Травмированные игроки: Потери «Лос-Анджелес Лейкерс» вполне терпимые, поскольку клубу не смогут помочь в предстоящем поединке только Худ-Шифино и Вандербилт.

Общий тонус клуба: Встреча против «Голден Стэйт» будет не на жизнь, а на смерть, поэтому гости если и выиграют, то с максимальной отдачей физических и моральных сил в этом поединке.

Статистика для ставок

В четырех последних матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл только раз

За пять последних поединков «Голден Стэйт» выиграл только раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Голден Стэйт» дают коэффициент 1.59, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.46.

Прогноз: «Озерники» умеют проводить матчи в различные праздники, поэтому в предстоящем поединке им вполне по силам замахнуться на победу.

Альтернативный прогноз: Соперники устроят задорную игру на протяжении всех 48 минут игрового времени.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.46.

Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.23.