Бостон
Филадельфия
«Бостон»
Турнирное положение: Последние проведенные игры «Бостона» настораживают, но все равно клуб Маззуллы располагается на второй позиции Востока.
Последние матчи: В трех последних поединках «Бостон» проиграл два раза, что совсем не походе на коллектив из Массачусетса.
Бостон — Филадельфия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: К предстоящему поединке у «Бостону» в лазарете не оказалось ни одного баскетболиста, испытывающего какие-то сложности со здоровьем.
Общий тонус клуба: Игра против «Филадельфии» не из категории простых, но все равно шансов победить у хозяев паркет гораздо больше, чем у гостей.
«Филадельфия»
Турнирное положение: Пока что выбраться из нижней части таблицы Востока «Филадельфии» не удается, но клуб Нерса делает решительные шаги, чтобы это случилось в ближайшем будущем.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Филадельфия» проиграла только один раз, и это случилось в поединке против лидирующего в конференции «Кливленда».
Травмированные игроки: Проблемы с травмированными баскетболистами у «Филадельфии» ещё остались, хоть их и стало гораздо меньше. Своей команде не смогут помочь Гордон и МакКейн.
Общий тонус клуба: Гости могут дать серьезный бой коллективу Маззуллы. Если будет лететь со средней дистанции, то у хозяев возникнут серьезные сложности.
Статистика для ставок
- У «Филадельфии» в четырех последних поединках три победы
- В четырёх из пяти последних очных противостояний победу праздновал «Бостон»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.24, а на победу «Филадельфии» — 4.30.
Прогноз: «Бостону» будет трудно, но он выиграет в поединке против «Филадельфии».
- 2.46Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола от обеих команд ждать не стоит.
Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.84.
Альтернативная ставка: ТМ 217 с коэффициентом 2.25.