ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанат «Спартака»Возвращение интриги, взлет Батракова и судейские скандалы. Тарханов, Глушаков и Андронов подводят итоги года в РПЛ Мохамед СалахУйти или остаться. Всё указывает на то, что «Ливерпулю» ни в коем случае нельзя отпускать Салаха Мирра АндрееваМирра, Шнайдер, Фис, Шелтон и еще шесть восходящих звезд тенниса, которые совсем скоро ворвутся в топ-10
    Все новости спорта

    «Филадельфия» сможет огорчить «Бостон»?

    «Бостон» — «Филадельфия». Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 26 декабря 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бостон Селтикс Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Филадельфия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Филадельфия»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 26 декабря. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 26 Декабря 2024 года

    Бостон

  • НБА
    •  Бостон 01:00 Филадельфия

    Филадельфия

  • НБА
    •

    «Бостон»

    Турнирное положение: Последние проведенные игры «Бостона» настораживают, но все равно клуб Маззуллы располагается на второй позиции Востока.

    Последние матчи: В трех последних поединках «Бостон» проиграл два раза, что совсем не походе на коллектив из Массачусетса.

    Бостон — Филадельфия: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.2717.004.30Бонус€300
    •

    Травмированные игроки: К предстоящему поединке у «Бостону» в лазарете не оказалось ни одного баскетболиста, испытывающего какие-то сложности со здоровьем.

    Общий тонус клуба: Игра против «Филадельфии» не из категории простых, но все равно шансов победить у хозяев паркет гораздо больше, чем у гостей.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Пока что выбраться из нижней части таблицы Востока «Филадельфии» не удается, но клуб Нерса делает решительные шаги, чтобы это случилось в ближайшем будущем.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Филадельфия» проиграла только один раз, и это случилось в поединке против лидирующего в конференции «Кливленда».

    Травмированные игроки: Проблемы с травмированными баскетболистами у «Филадельфии» ещё остались, хоть их и стало гораздо меньше. Своей команде не смогут помочь Гордон и МакКейн.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Общий тонус клуба: Гости могут дать серьезный бой коллективу Маззуллы. Если будет лететь со средней дистанции, то у хозяев возникнут серьезные сложности.

    Статистика для ставок

    • У «Филадельфии» в четырех последних поединках три победы

    • В четырёх из пяти последних очных противостояний победу праздновал «Бостон»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.24, а на победу «Филадельфии» — 4.30.

    Прогноз: «Бостону» будет трудно, но он выиграет в поединке против «Филадельфии».

    Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола от обеих команд ждать не стоит.

    Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.84.

    Альтернативная ставка: ТМ 217 с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Рууд — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шан — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Йемен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:25
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бахрейн — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.57
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Филадельфия» сможет огорчить «Бостон»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры