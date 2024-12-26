В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 26 декабря. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: Последние проведенные игры «Бостона» настораживают, но все равно клуб Маззуллы располагается на второй позиции Востока.

Последние матчи: В трех последних поединках «Бостон» проиграл два раза, что совсем не походе на коллектив из Массачусетса.

Бостон — Филадельфия: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.2717.004.30Бонус€300

Травмированные игроки: К предстоящему поединке у «Бостону» в лазарете не оказалось ни одного баскетболиста, испытывающего какие-то сложности со здоровьем.

Общий тонус клуба: Игра против «Филадельфии» не из категории простых, но все равно шансов победить у хозяев паркет гораздо больше, чем у гостей.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Пока что выбраться из нижней части таблицы Востока «Филадельфии» не удается, но клуб Нерса делает решительные шаги, чтобы это случилось в ближайшем будущем.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В четырех последних поединках «Филадельфия» проиграла только один раз, и это случилось в поединке против лидирующего в конференции «Кливленда».

Травмированные игроки: Проблемы с травмированными баскетболистами у «Филадельфии» ещё остались, хоть их и стало гораздо меньше. Своей команде не смогут помочь Гордон и МакКейн.

Общий тонус клуба: Гости могут дать серьезный бой коллективу Маззуллы. Если будет лететь со средней дистанции, то у хозяев возникнут серьезные сложности.

Статистика для ставок

У «Филадельфии» в четырех последних поединках три победы

В четырёх из пяти последних очных противостояний победу праздновал «Бостон»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.24, а на победу «Филадельфии» — 4.30.

Прогноз: «Бостону» будет трудно, но он выиграет в поединке против «Филадельфии».

Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола от обеих команд ждать не стоит.

Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.84.

Альтернативная ставка: ТМ 217 с коэффициентом 2.25.