Китаец Цзюньчэн Шан сыграет против японца Кея Нисикори в рамках выставочного матча в Макао. Встреча пройдет 25 декабря, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шан — Нисикори, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шан

В прошедшем сезоне Цзюньчэн подтвердил статус самого талантливого китайского теннисиста.

Шан завершил 2024-й на 50-й строчке в рейтинге ATP. Для 19-летнего игрока это действительно серьезное достижение.

В этом году одним из главных успехов Шана стала победа на домашнем турнира в Чэнду. В финале он выиграл у итальянца Лоренцо Музетти.

Но сейчас у представителя Поднебесной не самое лучшее настроение. На прошлой неделе он провалил молодежный Итоговый турнир. Сначала Шан проиграл Люке Ван Ашу и американцу Нишешу Басаваредди, а потом не смог завершить матч против Алекса Микельсена.

Прогнозы на теннис

В первый день выставочного турнира в Макао Цзюньчэен проиграл россиянину Андрею Рублеву (3:6, 4:6).

Нисикори

Кей тем временем завершил год за пределами топ-100 — на данный момент он занимает в рейтинге 106-е место.

Несмотря на это, все равно нельзя сказать, что 2024-й получился неудачным для бывшей четвертой ракетки мира.

Здесь важно отметить, что Нисикори пропустил первую половину сезона, возобновив выступления в августе.

Ну и с тех пор 34-летний Нисикори успел дойти до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монреале, до четвертьфинала на «пятисотнике» в Токио и выиграл «челленджер» в Хельсинки.

Конечно, он уже не так опасен, как десять лет назад, но даже сейчас Нисикори тоже нельзя недооценивать.

В первый день выставочного турнира в Макао Кей уступил Касперу Рууду (6:4, 3:6, 0:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 2.21, победу Кея букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: в прошлом году Кей с трудом выиграл у Цзюньчэна в Атланте, а в этом китаец взял реванш, победив японца в Чэнду. Судя по недавним матчам, Шан пока не в оптимальной форме, поэтому рискнем предположить, что Нисикори воспользуется ситуацией и обыграет молодого соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Нисикори с форой по геймам (-1,5) за 2.04.