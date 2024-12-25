ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанат «Спартака»Возвращение интриги, взлет Батракова и судейские скандалы. Тарханов, Глушаков и Андронов подводят итоги года в РПЛ Мохамед СалахУйти или остаться. Всё указывает на то, что «Ливерпулю» ни в коем случае нельзя отпускать Салаха Мирра АндрееваМирра, Шнайдер, Фис, Шелтон и еще шесть восходящих звезд тенниса, которые совсем скоро ворвутся в топ-10
    Все новости спорта

    Нисикори воспользуется проблемами Шана?

    Шан — Нисикори. Ставка (к. 2.04) и прогноз на выставочный турнира в Макао 25 декабря 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Кеи Нисикори
    Прогноз и ставки на Шан — Нисикори
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кей Нисикори
    Китаец Цзюньчэн Шан сыграет против японца Кея Нисикори в рамках выставочного матча в Макао. Встреча пройдет 25 декабря, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шан — Нисикори, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шан

    В прошедшем сезоне Цзюньчэн подтвердил статус самого талантливого китайского теннисиста.

    Шан завершил 2024-й на 50-й строчке в рейтинге ATP. Для 19-летнего игрока это действительно серьезное достижение.

    В этом году одним из главных успехов Шана стала победа на домашнем турнира в Чэнду. В финале он выиграл у итальянца Лоренцо Музетти.

    Но сейчас у представителя Поднебесной не самое лучшее настроение. На прошлой неделе он провалил молодежный Итоговый турнир. Сначала Шан проиграл Люке Ван Ашу и американцу Нишешу Басаваредди, а потом не смог завершить матч против Алекса Микельсена.

    Прогнозы на теннис

    В первый день выставочного турнира в Макао Цзюньчэен проиграл россиянину Андрею Рублеву (3:6, 4:6).

    Нисикори

    Кей тем временем завершил год за пределами топ-100 — на данный момент он занимает в рейтинге 106-е место.

  • Мирра, Шнайдер, Фис, Шелтон и еще шесть восходящих звезд тенниса, которые совсем скоро ворвутся в топ-10
  • Возможно, уже в следующем году состав топ-10 в WTA будет наполовину российским
  • Вчера

    • Несмотря на это, все равно нельзя сказать, что 2024-й получился неудачным для бывшей четвертой ракетки мира.

    Здесь важно отметить, что Нисикори пропустил первую половину сезона, возобновив выступления в августе.

    Ну и с тех пор 34-летний Нисикори успел дойти до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монреале, до четвертьфинала на «пятисотнике» в Токио и выиграл «челленджер» в Хельсинки.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Конечно, он уже не так опасен, как десять лет назад, но даже сейчас Нисикори тоже нельзя недооценивать.

    В первый день выставочного турнира в Макао Кей уступил Касперу Рууду (6:4, 3:6, 0:1).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 2.21, победу Кея букмекеры предлагают за 1.66.

    Прогноз: в прошлом году Кей с трудом выиграл у Цзюньчэна в Атланте, а в этом китаец взял реванш, победив японца в Чэнду. Судя по недавним матчам, Шан пока не в оптимальной форме, поэтому рискнем предположить, что Нисикори воспользуется ситуацией и обыграет молодого соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Нисикори с форой по геймам (-1,5) за 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Рууд — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 10:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Йемен
  • Футбол
  • Завтра в 17:25
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бахрейн — Ирак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.57
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Завтра в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шан — Нисикори: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 25.12.2024. Прогнозы на теннис. Нисикори воспользуется проблемами Шана?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры