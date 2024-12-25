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    Три очка для сборной Ирака?

    Бахрейн — Ирак. Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, Кубок наций Персидского залива, 25 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сборная Ирака
    Прогноз и ставки на Бахрейн — Ирак
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    Сборная Ирака
    25 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка наций Персидского залива по футболу сыграют Бахрейн и Ирак. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бахрейн — Ирак, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Бахрейн

    Турнирное положение: Бахрейн явно ставит перед собой задачу попасть в дуэт лидеров группы. Да и потенциал у команды весьма приличный.

    При этом Бахрейн в шести стартовых турах квалификации на Мундиаль набрал всего 6 очков. Команда пребывает на 5 месте в своей отборочной группе.

    Последние матчи: Бахрейнцы в своем последнем поединке не сумели победить. Команда расписала мировую с Австралией (2:2).

    При этом чуть ранее бахрейнцы уступили Китаю (0:1). А вот поединок с Саудовской Аравией завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Бахрейн трижды сыграл вничью. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Бахрейнцы все никак не могут добыть викторию. Последняя случилась еще в начале сентября.

    Матчи с Ираком для команды традиционно складываются относительно успешно. В пяти очных поединках Бахрейн добыл 1 победу при 4 паритетах.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Бахрейнцы вполне способны прибавить в плане реализации.

    Ирак

    Турнирное положение: Иракцы весьма неплохо выступают в отборе на мировое первенство. В своей группе команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем Ирак во третьем раунде квалификации добыл 11 зачетных баллов. При этом команда в 6 матчах забила 5 мячей при лишь 3 пропущенных.

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    • Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда победила. Иракцы минимально одолели Оман.

    До того команда не смогла переиграть сборную Иордании (0:0). А вот поединок с Южной Кореей завершился досадным поражением (2:3).

    Вообще же, Ирак в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе иракцы выглядят достаточно уверенно. При этом команда явно намеревается побороться за попадание в плей-офф.

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    У иракцев далеко не все хорошо с реализацией. Зато оборона команды в среднем дает результативные сбои менее раза за матч.

    При этом почти Ирак уже 14 лет не обыгрывал бахрейнцев. А вот в четырех последних очных поединках соперники расписывали мировые.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Иракцы потенциально могут прибавить во всех компонентах.

    Статистика для ставок

    • Ирак уже 14 лет не может одолеть бахрейнцев

    • Бахрейн не побеждал в 5 своих последних матчах

    • Четыре последних очных встречи этих соперников завершились вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Ирак — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 2.86, а победа оппонента — в скромные 2.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.83 и 1.36.

    Прогноз: Иракцы явно сильнее соперника, и уж точно проведут встречу максимально активно.

    Номинальные хозяева нынче весьма нестабильны, да и с надежностью тылов у команды не все так позитивно.

    Ставка: Победа Ирака за 2.57.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.83

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    Бахрейн — Ирак: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 25.12.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для сборной Ирака?
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