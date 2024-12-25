25 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка наций Персидского залива по футболу сыграют Бахрейн и Ирак. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бахрейн — Ирак, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бахрейн

Турнирное положение: Бахрейн явно ставит перед собой задачу попасть в дуэт лидеров группы. Да и потенциал у команды весьма приличный.

При этом Бахрейн в шести стартовых турах квалификации на Мундиаль набрал всего 6 очков. Команда пребывает на 5 месте в своей отборочной группе.

Последние матчи: Бахрейнцы в своем последнем поединке не сумели победить. Команда расписала мировую с Австралией (2:2).

При этом чуть ранее бахрейнцы уступили Китаю (0:1). А вот поединок с Саудовской Аравией завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах Бахрейн трижды сыграл вничью. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Бахрейнцы все никак не могут добыть викторию. Последняя случилась еще в начале сентября.

Матчи с Ираком для команды традиционно складываются относительно успешно. В пяти очных поединках Бахрейн добыл 1 победу при 4 паритетах.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Бахрейнцы вполне способны прибавить в плане реализации.

Ирак

Турнирное положение: Иракцы весьма неплохо выступают в отборе на мировое первенство. В своей группе команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем Ирак во третьем раунде квалификации добыл 11 зачетных баллов. При этом команда в 6 матчах забила 5 мячей при лишь 3 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда победила. Иракцы минимально одолели Оман.

До того команда не смогла переиграть сборную Иордании (0:0). А вот поединок с Южной Кореей завершился досадным поражением (2:3).

Вообще же, Ирак в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе иракцы выглядят достаточно уверенно. При этом команда явно намеревается побороться за попадание в плей-офф.

У иракцев далеко не все хорошо с реализацией. Зато оборона команды в среднем дает результативные сбои менее раза за матч.

При этом почти Ирак уже 14 лет не обыгрывал бахрейнцев. А вот в четырех последних очных поединках соперники расписывали мировые.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Иракцы потенциально могут прибавить во всех компонентах.

Статистика для ставок

Ирак уже 14 лет не может одолеть бахрейнцев

Бахрейн не побеждал в 5 своих последних матчах

Четыре последних очных встречи этих соперников завершились вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ирак — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 2.86, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.83 и 1.36.

Прогноз: Иракцы явно сильнее соперника, и уж точно проведут встречу максимально активно.

Номинальные хозяева нынче весьма нестабильны, да и с надежностью тылов у команды не все так позитивно.

Ставка: Победа Ирака за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.83