Бахрейн
Турнирное положение: Бахрейн явно ставит перед собой задачу попасть в дуэт лидеров группы. Да и потенциал у команды весьма приличный.
При этом Бахрейн в шести стартовых турах квалификации на Мундиаль набрал всего 6 очков. Команда пребывает на 5 месте в своей отборочной группе.
Последние матчи: Бахрейнцы в своем последнем поединке не сумели победить. Команда расписала мировую с Австралией (2:2).
При этом чуть ранее бахрейнцы уступили Китаю (0:1). А вот поединок с Саудовской Аравией завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах Бахрейн трижды сыграл вничью. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бахрейнцы все никак не могут добыть викторию. Последняя случилась еще в начале сентября.
Матчи с Ираком для команды традиционно складываются относительно успешно. В пяти очных поединках Бахрейн добыл 1 победу при 4 паритетах.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Бахрейнцы вполне способны прибавить в плане реализации.
Ирак
Турнирное положение: Иракцы весьма неплохо выступают в отборе на мировое первенство. В своей группе команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем Ирак во третьем раунде квалификации добыл 11 зачетных баллов. При этом команда в 6 матчах забила 5 мячей при лишь 3 пропущенных.
Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда победила. Иракцы минимально одолели Оман.
До того команда не смогла переиграть сборную Иордании (0:0). А вот поединок с Южной Кореей завершился досадным поражением (2:3).
Вообще же, Ирак в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе иракцы выглядят достаточно уверенно. При этом команда явно намеревается побороться за попадание в плей-офф.
У иракцев далеко не все хорошо с реализацией. Зато оборона команды в среднем дает результативные сбои менее раза за матч.
При этом почти Ирак уже 14 лет не обыгрывал бахрейнцев. А вот в четырех последних очных поединках соперники расписывали мировые.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Иракцы потенциально могут прибавить во всех компонентах.
Статистика для ставок
- Ирак уже 14 лет не может одолеть бахрейнцев
- Бахрейн не побеждал в 5 своих последних матчах
- Четыре последних очных встречи этих соперников завершились вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Ирак — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 2.86, а победа оппонента — в скромные 2.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.83 и 1.36.
- 2.45Маккаби Тель-Авив — Маккаби Хайфа: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- 2.25Саудовская Аравия — Йемен: прогноз и ставкаЗавтра в 17:25
- 2.38ОАЭ — Кувейт: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: Иракцы явно сильнее соперника, и уж точно проведут встречу максимально активно.
Номинальные хозяева нынче весьма нестабильны, да и с надежностью тылов у команды не все так позитивно.
Ставка: Победа Ирака за 2.57.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.83