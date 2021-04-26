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    СМИ: Нагельсман согласился возглавить «Баварию»

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    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман согласился возглавить мюнхенскую «Баварию», сообщает Bild.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    По информации издания, 33-летний специалист ответил положительно на предложение чемпиона Германии.

    Мюнхенскому клубу осталось лишь договориться с «РБ Лейпциг».

    Ранее нынешний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик объявил о желании расторгнуть контракт с клубом в конце нынешнего сезона. Ожидается, что он будет тренировать сборную Германии.

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    • Нагельсман возглавляет «Лейпциг» с 2019 года. Клуб под его руководством в сезоне 2019/20 дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

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