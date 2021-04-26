СМИ: Нагельсман согласился возглавить «Баварию»

Главный тренер «РБ Лейпциг»согласился возглавить мюнхенскую «Баварию», сообщает Bild.

По информации издания, 33-летний специалист ответил положительно на предложение чемпиона Германии.

Мюнхенскому клубу осталось лишь договориться с «РБ Лейпциг».

Ранее нынешний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик объявил о желании расторгнуть контракт с клубом в конце нынешнего сезона. Ожидается, что он будет тренировать сборную Германии.

Нагельсман возглавляет «Лейпциг» с 2019 года. Клуб под его руководством в сезоне 2019/20 дошел до полуфинала Лиги чемпионов.