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    Нью-Инглэнд Революшн — Ди Си Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 25.04.2021

    Нью-Инглэнд Революшн — Ди Си Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Футбол MLS
    В 03:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Нью-Инглэнд Революшн» — «Ди Си Юнайтед» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Ди Си Юнайтед» 4:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Нью-Инглэнд Революшн»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Инглэнд Революшн — Ди Си Юнайтед.

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