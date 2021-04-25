Нигматуллин: В дерби больше шансов у «Спартака»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с ЦСКА в рамках 27-го тура чемпионата России.

«ЦСКА, конечно, при Ивице Оличе неплохо начал. Нельзя сказать, что были серьезные соперники поначалу, но затем два серьезных испытания подопечные Олича провалили. И это было вполне ожидаемо — все-таки для клуба было большим риском назначать его.

И он брал команду в не очень хорошем состоянии, за такой короткий период сделать что-то серьезное было сложно. Так что считаю, что в этом дерби чуть больше шансов на победу имеют хозяева поля. Но в целом, и та, и другая команда может преподнести сюрпризы», — приводит слова Нигматуллина «Газета.ru».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 16.30 по мск.