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    «Хетафе» всухую обыграл «Уэску»

    «Уэска» — «Хетафе»: счет 0:2, обзор голов

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    В матче 32 тура Примеры «Хетафе» на выезде обыграл «Уэску» со счетом 2:0.

    Энес Унал
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    Энес Унал

    В составе «Городских» дублем отметился Энес Унал (20, 52 минута).

    Футбол. Испания. Примера
    Уэска — Хетафе 0:2
    Голы: 0:1 Энес Унал (20'), 0:2 Энес Унал (52') Уэска: Андрес Фернандес, Пабло Инсуа (Серхио Гомес, 68'), Хорхе Пулидо, Денис Вавро (Димитриос Сиовас, 46'), Педро Москера, Давид Феррейро, Хавьер Галан, Педро Лопес (Идрисса Думбия, 68'), Хайме Сеоане (Даниэль Эскрих, 46'), Сандро Рамирес (Синдзи Окадзаки, 77'), Рафаэль Мир Висенте Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Матиас Оливера, Дамиан Суарес, Давид Тимор, Аллан Ньом (Juan Iglesias, 83'), Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Карлос Аленья, 88'), Хайме Мата (Анхель Родригес, 88'), Энес Унал (Чема, 79') Предупреждения: Давид Феррейро (40'), Даниэль Эскрих (49'), Энес Унал (54'), Мауро Арамбарри (71'), Juan Iglesias (90'), Дамиан Суарес (90')

    Для «Хетафе» это первая победа в восьми турах. У него 34 очка (15 место). «Уэска» занимает 19 место с 27 баллами.

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