ESPN: «Барселона» предложит Месси двухлетний контракт

Как сообщает ESPN, руководство «Барселоны» собирается предложитьновый контракт на два года.

Также в нем будет предусмотрена возможность продления соглашение еще на один сезон.

Кроме того, «Блауграна» планируют договориться с аргентинцем об урегулировании заработной платы, поскольку в нынешних условиях клуб не может платить ему 75 млн евро.

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен выделить достаточно средств для усиления команды летом, чтобы заинтересовать Месси остаться в клубе.

В 29 матчах чемпионата Испании Месси забил 25 голов и отдал 9 голевых передач.