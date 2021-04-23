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    ESPN: «Барселона» предложит Месси двухлетний контракт

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    Как сообщает ESPN, руководство «Барселоны» собирается предложить Лионелю Месси новый контракт на два года.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Также в нем будет предусмотрена возможность продления соглашение еще на один сезон.

    Кроме того, «Блауграна» планируют договориться с аргентинцем об урегулировании заработной платы, поскольку в нынешних условиях клуб не может платить ему 75 млн евро.

    Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен выделить достаточно средств для усиления команды летом, чтобы заинтересовать Месси остаться в клубе.

    В 29 матчах чемпионата Испании Месси забил 25 голов и отдал 9 голевых передач.

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