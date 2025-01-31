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    Сумеют ли «армейцы» прервать победный сериал «Ростова»?

    ЦСКА — «Ростов». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Ростов»
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    Миралем Пьянич
    31 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Ростов». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы РПЛ.

    При этом ЦСКА на 8 очков отстает от дуэта лидеров чемпионата. А вот забили москвичи 28 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. «Армейцы» в контрольной встрече уверенно расправились с «Ордабасами» (3:0).

    При этом ЦСКА до того переиграл АГМК (4:1). А вот немногим ранее команда минимально одолела неуступчивый «Факел».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 13 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Армейцы» нынче выглядят весьма выгодно. Москвичи победили уже трижды кряду.

    При этом ЦСКА традиционно успешно противостоит «Ростову». Из 5 последних очных поединков москвичи победили 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Тем более, «армейцы» в первых спаррингах смотрелись выгодно.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане привычно ходят в середняках РПЛ. На зимнюю паузу команда ушла, находясь на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ростов» в 18 поединках РПЛ настрелял 29 мячей. А вот в свои ворота команда Валерия Карпина пропустила 28 раз.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Ростов» уверенно одолел «Согдиану» (3:0).

    При этом до того команда сумела переиграть «Родину» (3:2). Да и «Крылья Советов» были обыграны красиво (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ростовчане нынче в огне! Команда Карпина победила в 8 своих последних матчах.

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    Причем «Ростов» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато подопечные Карпина не боятся никого и ни под кого не подстраиваются!

    Ростовчане уже активно начали серию контрольных поединков. Причем в обоих команда забила по 3 мяча в ворота соперников.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Ростовчане намерены продолжить свой успешный сериал.

    Статистика для ставок

    • Ростовчане победили в 8 своих последних матчах

    • ЦСКА победил в 3 последних поединках

    • «Армейцы» в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 3.19.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.74 и 2.09.

    Прогноз: Обе команды довольно сильны в плане реализации, к тому же пока только побеждали в спаррингах.

    ЦСКА имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будет активно атаковать.

    Ставка: Победа ЦСКА за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.70

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    ЦСКА — «Ростов»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 31.01.2025. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «армейцы» прервать победный сериал «Ростова»?
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