31 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Ростов». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы РПЛ.

При этом ЦСКА на 8 очков отстает от дуэта лидеров чемпионата. А вот забили москвичи 28 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. «Армейцы» в контрольной встрече уверенно расправились с «Ордабасами» (3:0).

При этом ЦСКА до того переиграл АГМК (4:1). А вот немногим ранее команда минимально одолела неуступчивый «Факел».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 13 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Армейцы» нынче выглядят весьма выгодно. Москвичи победили уже трижды кряду.

При этом ЦСКА традиционно успешно противостоит «Ростову». Из 5 последних очных поединков москвичи победили 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Тем более, «армейцы» в первых спаррингах смотрелись выгодно.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане привычно ходят в середняках РПЛ. На зимнюю паузу команда ушла, находясь на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Ростов» в 18 поединках РПЛ настрелял 29 мячей. А вот в свои ворота команда Валерия Карпина пропустила 28 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Ростов» уверенно одолел «Согдиану» (3:0).

При этом до того команда сумела переиграть «Родину» (3:2). Да и «Крылья Советов» были обыграны красиво (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ростовчане нынче в огне! Команда Карпина победила в 8 своих последних матчах.

Причем «Ростов» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато подопечные Карпина не боятся никого и ни под кого не подстраиваются!

Ростовчане уже активно начали серию контрольных поединков. Причем в обоих команда забила по 3 мяча в ворота соперников.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Ростовчане намерены продолжить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

Ростовчане победили в 8 своих последних матчах

ЦСКА победил в 3 последних поединках

«Армейцы» в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 3.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.74 и 2.09.

Прогноз: Обе команды довольно сильны в плане реализации, к тому же пока только побеждали в спаррингах.

ЦСКА имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будет активно атаковать.

Ставка: Победа ЦСКА за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70