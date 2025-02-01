1 февраля в 20-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» сражается за выживание. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» набрал всего 14 зачетных баллов в 19 турах. А вот отличилась команда всего 24 забитыми мячами при 40 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Аугсбургу».

А вот до того команда проиграла «Санкт-Паули» (0:2). При этом поединок с «Вердером» завершился подписанием мировой (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Хайденхайм» забил 6 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Никлас Дорш — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Хайденхайму» крайне сложно дается нынешний сезон. Отставание от спасительной 15 позиции составляет 4 очка.

Матчи с дортмундцами для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «Хайденхайм» по 2 раза уступил и сыграл вничью.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы полностью проваливают нынешний чемпионат. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Боруссия» Д не столь ярко атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 33 раза в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дортмундцы в рамках Лиги чемпионов уверенно переиграли донецкий «Шахтер» (3:1).

До того команда уверенно подписала мировую с «Вердером» (2:2). А вот поединок с «Болоньей» завершился обидной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: Феликс Нмеча, Никлас Зюле — травмированы. Нико Шлоттербек — дисквалифицирован.

Состояние команды: Дортмундцы проводят не столь продуктивный отрезок. Команда на 5 очков отстает от зоны еврокубков.

При этом «Боруссия» Д в среднем пропускает почти 2 гола за матч. А вот Серу Гирасси настрелял 8 мячей в чемпионате.

Дортмундцы еще ни разу в истории не проигрывали «Хайденхайму». Да и в нынешней диспозиции команда явно намерена взять три очка.

Безусловно, номинальные гости постараются подтянуться к зоне еврокубков. Плюс оппонент в последнее время явно не преуспевает.

Статистика для ставок

«Боруссия» Д в среднем забивает реже 2 голов за матч

«Хайденхайм» проиграл в 2 своих последних поединках

«Хайденхайм» пропускает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее соперника, и явно сразу понесутся в атаку.

Дортмундцы успешно провели свой последний поединок, тогда как «Хайденхайм» уступил в двух своих последних матчах.

Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38