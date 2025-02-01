ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Лиги ЧемпионовЖеребьевка Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Онлайн Станислав ЧерчесовСамара, Белград или Абу-Даби? Куда податься Черчесову после фиаско в сборной Казахстана Пеп ГвардиолаТриумфальный «Ливерпуль» и провал «Ман Сити». Победители и проигравшие общего этапа Лиги чемпионов
  • 15:41
    • Прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Дортмундцы начнут без раскачки

    «Хайденхайм» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Бундеслига, 1 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Хайденхайм Прогнозы на Боруссию Д Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Боруссия» Д
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Боруссия» Дортмунд
    1 февраля в 20-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Февраля 2025 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 17:30 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» сражается за выживание. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хайденхайм» набрал всего 14 зачетных баллов в 19 турах. А вот отличилась команда всего 24 забитыми мячами при 40 пропущенных в свои ворота.

    Хайденхайм — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Аугсбургу».

    А вот до того команда проиграла «Санкт-Паули» (0:2). При этом поединок с «Вердером» завершился подписанием мировой (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Хайденхайм» забил 6 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Никлас Дорш — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Хайденхайму» крайне сложно дается нынешний сезон. Отставание от спасительной 15 позиции составляет 4 очка.

    Матчи с дортмундцами для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «Хайденхайм» по 2 раза уступил и сыграл вничью.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы полностью проваливают нынешний чемпионат. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Боруссия» Д не столь ярко атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 33 раза в 19 поединках.

  • Трансферный дайджест. 21 — 27 января
  • Зиньковский готовится к переходу в «Локо», Педри зовут в Саудовскую Аравию, Фаджоли не нужен «Ювентусу»
  • 27/01/2025

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дортмундцы в рамках Лиги чемпионов уверенно переиграли донецкий «Шахтер» (3:1).

    До того команда уверенно подписала мировую с «Вердером» (2:2). А вот поединок с «Болоньей» завершился обидной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Феликс Нмеча, Никлас Зюле — травмированы. Нико Шлоттербек — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Дортмундцы проводят не столь продуктивный отрезок. Команда на 5 очков отстает от зоны еврокубков.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Боруссия» Д в среднем пропускает почти 2 гола за матч. А вот Серу Гирасси настрелял 8 мячей в чемпионате.

    Дортмундцы еще ни разу в истории не проигрывали «Хайденхайму». Да и в нынешней диспозиции команда явно намерена взять три очка.

    Безусловно, номинальные гости постараются подтянуться к зоне еврокубков. Плюс оппонент в последнее время явно не преуспевает.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» Д в среднем забивает реже 2 голов за матч

    • «Хайденхайм» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Хайденхайм» пропускает в среднем 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее соперника, и явно сразу понесутся в атаку.

    Дортмундцы успешно провели свой последний поединок, тогда как «Хайденхайм» уступил в двух своих последних матчах.

    Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Ястремская — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Таусон — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мухова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лада — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Ахдуд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.16
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Мартич
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Коньяспор — Бодрумспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эюпспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рублев — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Бублик — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хайденхайм» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.02.2025. Прогнозы на футбол. Дортмундцы начнут без раскачки
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры