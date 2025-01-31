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    «Эльденсе» сократит до минимума отставание от безопасной строки?

    «Эльденсе» — «Гранада». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 31 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эльденсе» — «Гранада»
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    «Эльденсе»
    В пятницу, 31 января, в 25-м туре испанской Сегунды «Эльденсе» дома примет «Гранаду». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эльденсе» — «Гранада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 31 Января 2025 года

    Эльденсе

  • Эльда
    •  Эльденсе 22:30 Гранада

    Гранада

  • Гранада
    •

    «Эльденсе»

    Турнирное положение: Клуб из города Эльда с 24 баллами идет в зоне вылета, но от безопасной позиции отстает всего на три очка.

    «Эльденсе» выиграл шесть игр из 24, шесть встреч свел вничью и потерпел 12 поражений, забил 24 гола при 36 пропущенных.

    Эльденсе — Гранада: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре «сине-гранатовые» обыграли на выезде соседа по турнирке «Тенерифе» со счетом 1:0. Перед этим они уступили в трех домашних играх кряду, проиграв 0:2 «Валенсии» в Кубке страны, а также 1:3 «Эйбару» и 1:4 «Кадису» в чемпионате страны.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Эльденсе» смог выиграть свой предыдущий проведенный поединок, но перед этим коллектив имел 7-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, в которой коллектив расписал две мировые и потерпел пять фиаско. Причем в четырех случаях этого периода команда не смогла забить. А в Сегунде у клуба за минувшие девять встреч одна виктория, пять проигрышей и три мировых исхода.

    «Гранада»

    Турнирное положение: Андалусцы на текущий момент в таблице Сегунды идут на восьмой позиции, имея в своем активе 37 зачетных пунктов и проигрывает зоне плей-офф три балла.

    «Гранада» добилась десяти викторий, семь раз сыграла вничью и семь игр проиграла, разница мячей составляет 39:31.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «насриды» на своем поле переиграли хихонский «Спортинг» со счетом 3:1.Перед этим они в Валенсии с таким же результатом уступили «Леванте» и поделили в домашней игре очки с «Бургосом» — 0:0.

    Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Гранада» в отрезке своих десяти предыдущих матчей в рамках чемпионата Испании отпраздновала пять викторий, два поединка еще свела миром и трижды терпела фиаско, каждый раз уступив в гостевых встречах. И победой в прошлом туре коллектив прервал 4-матчевую серию без викторий, где дважды терпел фиаско и два раза играл вничью.

    И также стоит отметить, что в текущем чемпионате «Гранада» забивала в 21 из 25 проведенных игр.

    Статистика для ставок

    • «Эльденсе» выиграл в чемпионате лишь раз за девять предыдущих игр при пяти фиаско

    • «Гранада» в гостях уступила в трех из четырех минувших встреч при одной ничьей

    • В первом круге «Гранада» дома одолела «Эльденсе» со счетом 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эльденсе» — 2.55, победа «Гранады» — 2.82, ничья — 3.24.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.27 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем в данном противостоянии обмен забитыми мячами, ведь эти команды в своих предыдущих поединках зачастую забивали, да и в первом круге огорчили друг друга.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.95.

    Прогноз: И также здесь поставим еще с 0 форой на хозяев поля, так как «Гранада» на выезде выступает слабо, а «Эльденсе» дома не так уж и плох.

    Ставка: победа «Эльденсе» с форой 0 1.80.

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    «Эльденсе» — «Гранада»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 31.01.2025. Прогнозы на футбол. «Эльденсе» сократит до минимума отставание от безопасной строки?
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