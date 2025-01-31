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    Жеребьевка Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Онлайн

    Онлайн-трансляция жеребьевки плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы

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    Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка стыковых матчей плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Следить за ходом церемонии можно вместе с нашим онлайном. Начало — в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До жеребьевки

    Лига Чемпионов

    В среду завершились матчи последнего тура общего этапа Лиги Чемпионов, по итогам которых определились все 24 участника плей-офф.

    «Ливерпуль» (Англия), «Барселона» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Интер» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), «Лилль» (Франция) и «Астон Вилла» (Англия) заняли места с первого по восьмое и напрямую пробились в 1/8 финала. Соперниками этих команд станут победители стыковых матчей среди клубов, занявших места с 9-е по 24-е на общем этапе.

    Полный список этих команд выглядит следующим образом:

    9. «Аталанта» (Италия)
    10. «Боруссия» Д (Германия)

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    11. «Бавария» (Германия)
    12. «Реал» (Испания)

    13. «Милан» (Италия)
    14. «ПСВ» (Нидерланды)

    15. «ПСЖ» (Франция)
    16. «Бенфика» (Португалия)

    17. «Монако» (Франция)
    18. «Брест» (Франция)

    19. «Фейеноорд» (Нидерланды)
    20. «Ювентус» (Италия)

    21. «Селтик» (Шотландия)
    22. «Манчестер Сити» (Англия)

    23. «Спортинг» (Португалия)
    24. «Брюгге» (Бельгия)

    При этом клубы поделены попарно и у каждой из команд в ходе жеребьевки будут только два потенциальных соперника.

    9-е и 10-е места сыграют с 23-м и 24-м, 11-е и 12-е места — с 21 и 22 местом и далее по такому же принципу. То есть, «Манчестер Сити» уже на первой же стадии плей-офф встретится с «Баварией» или «Реалом», а «ПСЖ» сыграет с другим французским клубом — «Монако» или «Брестом».

    Стыковые матчи пройдут 11—12 февраля и 18—19 февраля. Жеребьевка 1/8 финала — 21 февраля.

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    • Лига Европы

    В Лиге Европы принцип формирования пар во время жеребьевки остается таким же. Ниже представлены команды, которые заняли места с первого по восьмое. Они напрямую вышли в 1/8 финала, минуя стыковые матчи:

    «Лацио» (Италия)
    «Атлетик» (Испания)
    «Манчестер Юнайтед» (Англия)
    «Тоттенхэм» (Англия)
    «Айнтрахт» (Германия)
    «Лион» (Франция)
    «Олимпиакос» (Греция)
    «Рейнджерс» (Шотландия)

    Команды, которые заняли места с 9-е по 24-е сыграют в стыковых матчах за право участия в 1/8 финала:

    9. «Будё-Глимт» (Норвегия)
    10. «Андерлехт» (Бельгия)

    11. «Стяуа» (Румыния)
    12. «Аякс» (Нидерланды)

    13. «Реал Сосьедад» (Испания)
    14. «Галатасарай» (Турция)

    15. «Рома» (Италия)
    16. «Виктория» (Чехия)

    17. «Ференцварош» (Венгрия)
    18. «Порту» (Португалия)

    19. «АЗ Алкмар» (Нидерланды)
    20. «Мидтьюлланн» (Дания)

    21. «Юнион» (Бельгия)
    22. «ПАОК» (Греция)

    23. «Твенте» (Нидерланды)
    24. «Фенербахче» (Турция)

    Стыковые матчи пройдут 13 февраля и 20 февраля. Жеребьевка 1/8 финала — 21 февраля.

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