В рамках 22-го тура испанской Примеры «Леганес» на своем поле примет «Райо Вальекано». Поединок пройдет 31 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: Команда занимает 16-е место в таблице Примеры с 23 очками в активе после 21-го тура. «Леганес» опережает зону вылета лишь на 3 балла.

Стоит отметить, что команда далеко не лучшим образом действует на своем поле, занимая по этому показателю лишь 18-е место в лиге. «Леганес» сумел набрать 13 очков из 30-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0). Матчем ранее «Леганес» сумел одолеть «Атлетико» со счетом 1:0, забив единственный гол на 49-й минуте.

У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Леганес» трижды победил и дважды сыграл вничью.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграет: Энрик Франкеса из-за травмы.

Состояние команды: «Леганес» потихоньку выбирается из своей ямы, поднимаясь по турнирной таблице. При этом, команда никак не может ощущать себя комфортно, опережая зону вылета всего на 3 балла.

В предстоящем матче «Леганес» встретится с грозным «Райо Вальекано», который неплохо выступает при чужих трибунах. Хозяева попытаются снова набрать важные очки.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: Команда продолжает бороться за место в еврокубках. После 21-го тура в испанской Примере «Райо Вальекано» занимает 7-е место в таблице с 29-ю баллами.

«Пчелы» отстают от 6-й позиции всего на 1 балл. При этом, на чужом поле команда также выступает здорово, набрав в гостях 14 очков из 33-х возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Райо Вальекано» обыграл «Жирону» со счетом 2:1, перевернув игру в концовке встречи. До этого команда сыграла вничью с «Осасуной» (1:1).

«Райо Вальекано» не проигрывает в Примере на протяжении 7-и последних матчей. За этот период «пчелы» трижды победили и 4 раза сыграли вничью. За этот период команда сумела забить 11 голов при 8-и пропущенных.

Не сыграют: Рауль де Томас (болезнь) и Хонатан Кабайеро (травма).

Состояние команды: «Райо Вальекано» проводит неплохой сезон, реально претендуя на еврокубки. Для этого команде необходимо продолжать стабильно набирать очки.

«Райо Вальекано» замыкает 5-ку лидеров в Примере по показателю пропущенных голов (24), а по забитым мячам у команды не все идеально (25 голов).

Статистика для ставок

У «Леганеса» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд

«Райо Вальекано» не проигрывает в Примере на протяжении 7-и последних матчей

В последних 5-и очных противостояниях «Райо Вальекано» трижды обыгрывал «Леганес»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Райо Вальекано» — 2.60, победа «Леганеса» — 3.00, ничья — за 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.60 и 1.50 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Райо Вальекано» наберет 3 очка. «Леганес» действует далеко не лучшим образом на своем поле.

Ставка: Победа «Райо Вальекано» за 2.60.

Прогноз: Для победы гости должны забить, как минимум, 1 гол.

Ставка: Индивидуальный тотал «Райо Вальекано» 1 больше за 1.95.