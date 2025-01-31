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    «Райо Вальекано» продолжит набирать важный очки?

    «Леганес» — «Райо Вальекано». Борьба гостей за еврокубки продолжается. На что лучше сделать ставку 31 января? Ответ — в прогнозе на 22-й тур чемпионата Испании с коэффициентом 2.60

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Райо Вальекано»
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    Абдул Мумин — защитник «Райо Вальекано»
    В рамках 22-го тура испанской Примеры «Леганес» на своем поле примет «Райо Вальекано». Поединок пройдет 31 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Января 2025 года

    Леганес

  • Леганес
    •  Леганес 23:00 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •

    «Леганес»

    Турнирное положение: Команда занимает 16-е место в таблице Примеры с 23 очками в активе после 21-го тура. «Леганес» опережает зону вылета лишь на 3 балла.

    Стоит отметить, что команда далеко не лучшим образом действует на своем поле, занимая по этому показателю лишь 18-е место в лиге. «Леганес» сумел набрать 13 очков из 30-и возможных дома.

    Леганес — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0). Матчем ранее «Леганес» сумел одолеть «Атлетико» со счетом 1:0, забив единственный гол на 49-й минуте.

    У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Леганес» трижды победил и дважды сыграл вничью.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграет: Энрик Франкеса из-за травмы.

    Состояние команды: «Леганес» потихоньку выбирается из своей ямы, поднимаясь по турнирной таблице. При этом, команда никак не может ощущать себя комфортно, опережая зону вылета всего на 3 балла.

    В предстоящем матче «Леганес» встретится с грозным «Райо Вальекано», который неплохо выступает при чужих трибунах. Хозяева попытаются снова набрать важные очки.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: Команда продолжает бороться за место в еврокубках. После 21-го тура в испанской Примере «Райо Вальекано» занимает 7-е место в таблице с 29-ю баллами.

    «Пчелы» отстают от 6-й позиции всего на 1 балл. При этом, на чужом поле команда также выступает здорово, набрав в гостях 14 очков из 33-х возможных.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Райо Вальекано» обыграл «Жирону» со счетом 2:1, перевернув игру в концовке встречи. До этого команда сыграла вничью с «Осасуной» (1:1).

    «Райо Вальекано» не проигрывает в Примере на протяжении 7-и последних матчей. За этот период «пчелы» трижды победили и 4 раза сыграли вничью. За этот период команда сумела забить 11 голов при 8-и пропущенных.

    Не сыграют: Рауль де Томас (болезнь) и Хонатан Кабайеро (травма).

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    Состояние команды: «Райо Вальекано» проводит неплохой сезон, реально претендуя на еврокубки. Для этого команде необходимо продолжать стабильно набирать очки.

    «Райо Вальекано» замыкает 5-ку лидеров в Примере по показателю пропущенных голов (24), а по забитым мячам у команды не все идеально (25 голов).

    Статистика для ставок

    • У «Леганеса» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд

    • «Райо Вальекано» не проигрывает в Примере на протяжении 7-и последних матчей

    • В последних 5-и очных противостояниях «Райо Вальекано» трижды обыгрывал «Леганес»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Райо Вальекано» — 2.60, победа «Леганеса» — 3.00, ничья — за 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.60 и 1.50 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Райо Вальекано» наберет 3 очка. «Леганес» действует далеко не лучшим образом на своем поле.

    Ставка: Победа «Райо Вальекано» за 2.60.

    Прогноз: Для победы гости должны забить, как минимум, 1 гол.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Райо Вальекано» 1 больше за 1.95.

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    «Леганес» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 31.01.2025. Прогнозы на футбол. «Райо Вальекано» продолжит набирать важный очки?
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