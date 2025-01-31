Прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы

По ее итогам сформированы следующие пары:
«Твенте» — «Буде-Глимт» (победитель выходит либо на «Олимпиакос», либо на «Рейнджерс»);
«Фенербахче» — «Андерлехт» (победитель выходит либо на «Олимпиакос», либо на «Рейнджерс»);
«Юнион» — «Аякс» (победитель выходит либо на «Лион», либо на «Айнтрахт»);
ПАОК — ФКСБ (победитель выходит либо на «Лион», либо на «Айнтрахт»);
АЗ — «Галатасарай» (победитель выходит либо на «Манчестер Юнайтед», либо на «Тоттенхэм»);
«Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад» (победитель выходит либо на «Манчестер Юнайтед», либо на «Тоттенхэм»);
«Ференцварош» — «Виктория» Пльзень (победитель выходит либо на «Лацио», либо на «Атлетик»);
«Порту» — «Рома» (победитель выходит либо на «Лацио», либо на «Атлетик»).
Первые матчи пройдут 13 февраля , ответные — 20 февраля. Сеяные команды (указаны вторыми) проводят ответный матч дома.