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    Кубок Лиги ЧемпионовЖеребьевка Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Онлайн
  • 15:41
    • Прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы
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    Прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Твенте Будё-Глимт Фенербахче Андерлехт Юнион Аякс Стяуа ПАОК АЗ Алкмар Галатасарай Митьюлланд Реал Сосьедад Ференцварош Виктория Пльзень Порту Рома
    Завершилась жеребьевка пар плей-офф Лиги Европы.

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    Главный трофей ЛЕ

    По ее итогам сформированы следующие пары:

    «Твенте» — «Буде-Глимт» (победитель выходит либо на «Олимпиакос», либо на «Рейнджерс»);

    «Фенербахче» — «Андерлехт» (победитель выходит либо на «Олимпиакос», либо на «Рейнджерс»);

    «Юнион» — «Аякс» (победитель выходит либо на «Лион», либо на «Айнтрахт»);

    ПАОК — ФКСБ (победитель выходит либо на «Лион», либо на «Айнтрахт»);

    АЗ — «Галатасарай» (победитель выходит либо на «Манчестер Юнайтед», либо на «Тоттенхэм»);

    «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад» (победитель выходит либо на «Манчестер Юнайтед», либо на «Тоттенхэм»);

    «Ференцварош» — «Виктория» Пльзень (победитель выходит либо на «Лацио», либо на «Атлетик»);

    «Порту» — «Рома» (победитель выходит либо на «Лацио», либо на «Атлетик»).

    Первые матчи пройдут 13 февраля , ответные — 20 февраля. Сеяные команды (указаны вторыми) проводят ответный матч дома.

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