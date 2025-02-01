Аталанта
Торино
«Аталанта»
Турнирное положение: Бергамаски участвуют в чемпионской гонке. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.
При этом «Аталанта» на 7 зачетных баллов отстает от лидера чемпионата «Наполи». А вот в собственные ворота команда пропустила 25 раз в 22 матчах.
Аталанта — Торино: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бергамаски в Лиге чемпионов не уступили «Барселоне» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Комо» (2:1). При этом чуть ранее она учинила форменный разгром «Штурму» (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аталанта» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Одион Коссуну, Адемола Лукман — травмированы.
Состояние команды: Бергамаски весьма результативно атакуют. Команда настреляла 48 мячей в 22 поединках Серии A.
Матчи с «Торино» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Аталанта» победила 3 раза при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Плюс земляки Труффальдино не проигрывают уже 3 матча кряду.
«Торино»
Турнирное положение: «Быки» привычно ходят в середняках. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Торино» на 10 очков отстают от заветной первой шестерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Быки» уверенно расправились с «Кальяри» (2:0).
До того команда дала знатный бой «Фиорентине» (1:1). Да и поединок с «Ювентусом» также завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Дуван Сапата — травмирован.
Состояние команды: «Быки» не проигрывали в 5 своих последних матчах. А вот до последней виктории команда четырежды кряду сыграла вничью.
При этом «Торино» в среднем забивает фактически гол за матч. Да и вообще, команде слишком натужно даются победы.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. В лазарете находится только форвард Сапата.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Быки» способны преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- «Торино» в среднем забивает гол за матч
- Бергамаски забивают в среднем более 2 мячей за матч
- «Аталанта» не проигрывала в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.95 и 1.95.
- 2.16ЦСКА — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.95Эльденсе — Гранада: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.00Монако — Осер: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: «Аталанта» нынче выглядит весьма прилично, и явно будет активна у ворот «быков».
Бергамаски довольно неплохо атакуют, вот только проблемы с надежностью тылов решить пока не удается.
Ставка: Обе забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40