1 февраля в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Торино». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Торино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски участвуют в чемпионской гонке. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Аталанта» на 7 зачетных баллов отстает от лидера чемпионата «Наполи». А вот в собственные ворота команда пропустила 25 раз в 22 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бергамаски в Лиге чемпионов не уступили «Барселоне» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Комо» (2:1). При этом чуть ранее она учинила форменный разгром «Штурму» (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аталанта» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Одион Коссуну, Адемола Лукман — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Бергамаски весьма результативно атакуют. Команда настреляла 48 мячей в 22 поединках Серии A.

Матчи с «Торино» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Аталанта» победила 3 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Плюс земляки Труффальдино не проигрывают уже 3 матча кряду.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» привычно ходят в середняках. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Торино» на 10 очков отстают от заветной первой шестерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Быки» уверенно расправились с «Кальяри» (2:0).

До того команда дала знатный бой «Фиорентине» (1:1). Да и поединок с «Ювентусом» также завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Дуван Сапата — травмирован.

Состояние команды: «Быки» не проигрывали в 5 своих последних матчах. А вот до последней виктории команда четырежды кряду сыграла вничью.

При этом «Торино» в среднем забивает фактически гол за матч. Да и вообще, команде слишком натужно даются победы.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. В лазарете находится только форвард Сапата.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Быки» способны преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

«Торино» в среднем забивает гол за матч

Бергамаски забивают в среднем более 2 мячей за матч

«Аталанта» не проигрывала в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.95 и 1.95.

Прогноз: «Аталанта» нынче выглядит весьма прилично, и явно будет активна у ворот «быков».

Бергамаски довольно неплохо атакуют, вот только проблемы с надежностью тылов решить пока не удается.

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40